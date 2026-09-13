Repararán muelle de Cayo Levantado en Samaná

El director de Apordom, Alejando Campos, habla durante una reunión con representantes de Samaná. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR APORDOM )

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) iniciará este martes la reparación del muelle público de Cayo Levantado, cuyos trabajos tendrán una duración estimada de 30 días.

La decisión fue anunciada por el director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, después de reunirse con representantes de los sectores marítimo, turístico y social de Samaná, quienes expusieron las dificultades relacionadas con la operatividad y seguridad del acceso a Cayo Levantado.

Campos dijo que el objetivo es ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de los trabajadores marítimos y de la actividad turística de la zona.

"Vinimos a escuchar, a dialogar y, sobre todo, a traer soluciones. Hemos acordado iniciar los trabajos para recuperar este muelle, porque entendemos su importancia para los trabajadores marítimos, el turismo y toda la dinámica económica de Samaná. Nuestro compromiso es que el diálogo se traduzca en resultados", expresó.

Preparan nuevo muelle

Además de la intervención temporal, Apordom informó que trabaja en un proyecto para la construcción de un nuevo muelle en Cayo Levantado, que serviría como solución definitiva a las necesidades de infraestructura marítima de la zona.

La reparación anunciada permitirá recuperar la operatividad del muelle existente, mientras avanza el proyecto de una nueva estructura.

En la reunión participaron la gobernadora de Samaná, Teodora Mullix; la diputada Carmen Williams; representantes del Ministerio de Turismo, la Armada de República Dominicana y Apordom, además de miembros de la Asociación de Dueños de Embarcaciones.

Según una nota de prensa de Apordom, los participantes en el encuentro abordaron medidas para mantener la seguridad de los visitantes y la continuidad de las actividades de quienes dependen del transporte marítimo hacia Cayo Levantado.

Representantes del Grupo Piñero también participaron en el encuentro y expresaron su disposición de colaborar durante el período de reparación mediante el uso temporal de su muelle.

La intervención forma parte de las acciones anunciadas por Apordom tras las inquietudes planteadas por los sectores vinculados al turismo y al transporte marítimo en Samaná.