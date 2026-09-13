La llegada de visitantes al país crece un 6.2 % en agosto

A los destinos turísticos dominicanos arribaron el pasado agosto 856,858 visitantes, una cifra que representa un crecimiento de un 6.2 % con relación a igual mes del año pasado, según comunicó este domingo el ministro de Turismo, David Collado.

Collado informó que, en los primeros ocho meses de 2026, al país arribaron 8,556,416 visitantes, acumulando un crecimiento absoluto de 551,852 con relación a enero-agosto del año anterior, equivalente a un 6.9 % adicional.

Durante el octavo mes de 2026 el país recibió 725,560 turistas vía área, para un incremento de un 2.6 % con relación a agosto de 2025. De igual forma, arribaron 131,298 cruceristas, mostrando un crecimiento de un 31.9 % más.

Crecimiento cruceristas

El funcionario resaltó que entre enero y agosto pasado los puertos dominicanos acogieron 1,946,157 cruceristas, para un alza absoluta de 26,646 personas.

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