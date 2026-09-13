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La llegada de visitantes al país crece un 6.2 % en agosto

A los destinos turísticos dominicanos arribaron el pasado agosto 856,858 visitantes

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    La llegada de visitantes al país crece un 6.2 % en agosto
    David Collado, ministro de Turismo. (JUAN GUIO/DIARIO LIBRE)

    A los destinos turísticos dominicanos arribaron el pasado agosto 856,858 visitantes, una cifra que representa un crecimiento de un 6.2 % con relación a igual mes del año pasado, según comunicó este domingo el ministro de Turismo, David Collado.

    • Collado informó que, en los primeros ocho meses de 2026, al país arribaron 8,556,416 visitantes, acumulando un crecimiento absoluto de 551,852 con relación a enero-agosto del año anterior, equivalente a un 6.9 % adicional.

    Durante el octavo mes de 2026 el país recibió 725,560 turistas vía área, para un incremento de un 2.6 % con relación a agosto de 2025. De igual forma, arribaron 131,298 cruceristas, mostrando un crecimiento de un 31.9 % más.

    Crecimiento cruceristas

    El funcionario resaltó que entre enero y agosto pasado los puertos dominicanos acogieron 1,946,157 cruceristas, para un alza absoluta de 26,646 personas.

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      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.