Barahona proyecta un nuevo puerto con una inversión de más de RD$2,000 millones

El director ejecutivo de la Dirección de Alimentación Social y Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un nuevo puerto cuya inversión podría superar los RD$2,000 millones está contemplado para Barahona como parte de los proyectos que impulsa el Gobierno para fortalecer el turismo y dinamizar la economía de la provincia y la Región Enriquillo.

El funcionario Edgar Augusto Féliz Arbona afirmó este sábado que el presidente Luis Abinader tiene interés en que la obra pueda materializarse antes de concluir su gestión.

Según explicó, el proyecto contempla la construcción de un muelle en las proximidades de la desembocadura del río Yaque del Sur, en la zona de Las Salinas, Villa Central.

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Féliz Arbona precisó que la iniciativa se encuentra actualmente en fase de estudios y diseños, proceso que incluye las evaluaciones ambientales, económicas y de factibilidad necesarias para determinar las condiciones de ejecución de la obra.

Estrategia gubernamental

El funcionario sostuvo que el proyecto se inscribe dentro de la estrategia gubernamental para ampliar la infraestructura turística del Sur, tomando como referencia las inversiones realizadas en Pedernales y otras iniciativas destinadas a mejorar la conectividad de la Región Enriquillo.

Féliz Arbona, director ejecutivo de la Dirección de Alimentación Social y Comunitaria (DASAC), aseguró que ha dado seguimiento a las iniciativas vinculadas al desarrollo turístico de Barahona junto al ministro de Turismo, David Collado, y otros funcionarios.

Señaló también que la apuesta por el turismo no debe limitarse a la construcción del puerto, sino que requiere intervenir puntos estratégicos de la ciudad para crear mejores condiciones para la llegada de visitantes.

Mejoras necesarias

Entre las obras que considera necesarias citó la transformación del mercado público, el parque central, la iglesia Nuestra Señora del Rosario y el malecón de Barahona.

También planteó el saneamiento y recuperación del río Birán, además del remozamiento de espacios culturales y turísticos que contribuyan a mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Féliz Arbona destacó, además, los proyectos viales que se encuentran en ejecución o fase de diseño para conectar los principales atractivos turísticos del Suroeste.

Y afirmó que estas iniciativas permitirían a Barahona aprovechar el crecimiento turístico que registra el Sur y posicionarse como uno de los puntos estratégicos dentro de los planes de desarrollo de la Región Enriquillo.