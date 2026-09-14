Manzanillo proyecta recibir su primer crucero en enero de 2028

El presidente Luis Abinader encabeza LA Agenda Semanal en Santiago. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Gobierno proyecta que la futura terminal de cruceros de Manzanillo, en Montecristi, reciba su primer barco en enero de 2028, según se informó este lunes durante LA Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader desde Santiago.

La fecha constituye uno de los principales datos nuevos sobre el desarrollo portuario de Manzanillo. Aunque desde 2025 el Gobierno había informado que la terminal sería utilizada tanto para carga como para cruceros, hasta ahora no se había divulgado públicamente un calendario para la llegada de la primera embarcación turística.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Alejandro Campos, también afirmó que el proyecto se plantea como “la primera terminal ecoamigable de la región” y que el proceso para su desarrollo deberá estar listo en octubre de este año.

“Pretendemos tener ese proceso listo en el mes de octubre y pretendemos también tener un barco en esa terminal en enero del 2028”, declaró Campos durante la reunión.

La terminal sería la séptima infraestructura de cruceros del país, dentro de una meta gubernamental de disponer de nueve al finalizar 2028, agregó el funcionario.

El proyecto turístico se incorporará a una transformación de Manzanillo que incluye generación eléctrica, manejo de carga, infraestructura vial, industria y una nueva terminal para productos a granel.

Abinader abrió la exposición describiendo Manzanillo como un puerto que será “multimodal” y que, además de su papel en la generación eléctrica y el transporte de mercancías, incorporará actividad turística.

El presidente destacó que la infraestructura permitirá a zonas francas ubicadas en Santiago, Moca, La Vega y otros puntos del Cibao disponer de otra salida para sus exportaciones, principalmente hacia Estados Unidos.

“Manzanillo es un puerto clave y será multimodal”, manifestó Abinader antes de pedir al viceministro de Proyectos de Ejecución del Ministerio de la Presidencia, Roger Pujols, que explicara el estado de las inversiones.

Puerto de carga estaría listo a principios de 2027

Pujols informó que el proyecto principal del puerto de Manzanillo presenta un 52.9 % de ejecución física, un 56 % de ejecución financiera y un 99 % en diseño y adquisición de materiales.

Con esos niveles de avance, el Gobierno mantiene como horizonte de entrega el primer trimestre de 2027.

La obra es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla un muelle de 242 metros de atraque y un puente de acceso de 183 metros.

La fecha de 2027 no constituye un anuncio nuevo. La Autoridad Portuaria había informado desde 2025 que esperaba entregar el puerto entre el primer y segundo trimestre de ese año y había anticipado que funcionaría bajo un modelo híbrido para carga y cruceros.

Lo novedoso de la presentación de este lunes es la precisión sobre la terminal turística: la meta de completar el proceso en octubre y recibir el primer crucero en enero de 2028.

Campos explicó que la instalación formará parte de un “ecosistema multimodal” en el que coexistirán las terminales energéticas, el nuevo puerto de carga y la actividad de cruceros.

Hacia un Distrito Industrial Manzanillo

La estrategia oficial también contempla la creación de lo que Pujols denominó el Distrito Industrial Manzanillo, mediante la combinación de infraestructura vial, energética y portuaria con nuevas inversiones y generación de empleos.

El funcionario informó que existen conversaciones avanzadas con propietarios y operadores de parques industriales existentes, así como con empresas de capital extranjero interesadas en instalarse en la zona.

Como parte de la preparación de la mano de obra, se realizan los aprestos para construir un centro regional del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), una vez sean transferidos los terrenos a esa institución.

En materia de infraestructura, también se citó la circunvalación de Navarrete, cuya entrega se espera para este año, con una inversión superior a los 12,000 millones de pesos.

Obras sociales y titulación

El plan de desarrollo incluye además obras vinculadas con seguridad, ordenamiento territorial, medioambiente y cultura.

Pujols informó que está en ejecución la reconstrucción del cuartel policial y que avanza el plan de ordenamiento territorial, a la espera de la conclusión de los planes de manejo de Estero Balsa y Laguna Saladilla.

Estos planes fueron contratados por el Ministerio de Medio Ambiente y se espera que sean entregados durante el primer cuatrimestre de 2027.

También se contempla un espacio cultural alegórico a la industria del banano y su impacto en la zona.

En materia de titulación, el Gobierno informó que ya fueron entregados cerca de 700 títulos a igual cantidad de ciudadanos de Pepillo Salcedo, principalmente sobre terrenos donde tienen sus viviendas o emprendimientos.

Un proyecto que busca transformar la Línea Noroeste

El presidente Luis Abinader sostuvo durante la actividad que Manzanillo está llamado a convertirse en las próximas décadas en uno de los principales puntos industriales del país.

El mandatario destacó que, con el desarrollo de la infraestructura portuaria y energética, la zona tendrá un papel relevante en la generación eléctrica de la costa norte y en el movimiento de mercancías y pasajeros.

Las autoridades sostienen que la convergencia de las inversiones en puertos, energía, carreteras, industria y turismo busca generar un efecto económico que trascienda Montecristi y alcance a las provincias de la Línea Noroeste y el resto del país.

Las inversiones que actualmente se encuentran en construcción, según lo expuesto durante la actividad, ya han generado alrededor de 1,500 empleos durante su etapa de construcción.