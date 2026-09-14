El país recibió 8.5 millones de visitantes entre enero y agosto de 2026

Los destinos turísticos dominicanos recibieron 8,556,416 visitantes durante los primeros ocho meses de este año, una cantidad que representa un crecimiento de un 6.9 % con relación a ese mismo período de 2025, luego de que en el pasado agosto arribaran 856,858 personas, principalmente por vía área.

Así lo comunicó ayer el ministro de Turismo David Collado, quien informó que la llegada de visitantes el mes pasado registró un alza de un 6.2 % con relación a agosto del año anterior.

Destacó que el país recibió 725,560 turistas vía área el pasado mes, para un incremento de un 2.6 % con relación a 2025, señalando que "nunca la República Dominicana había superado los 600,000 turistas vía aérea en el mes de agosto. Es la cifra más alta en la historia del turismo dominicano".

Collado resaltó que en lo que va de año a los aeropuertos dominicanos arribaron 6,610,259 turistas, lo que representa una expansión de un 8.6 %, equivalente a más de medio millón de extranjeros no residentes en comparación con los que llegaron en 2025.

Las terminales aéreas que más vuelos recibieron en el octavo mes de este año fueron Punta Cana, con un 49 %; Las Américas, con 29 %; el Cibao, con un 14 %; Puerto Plata e Higüero, con un 3 % cada uno, La Romana y Samaná, con un 1%. En agosto, a los aeropuertos nacionales arribaron 6,030 vuelos, para un crecimiento de un 0.9 %.

En tanto, la mayor cantidad de vuelos llegaron desde Estados Unidos, que representaron un 48 %, Panamá y Colombia, con un 7 %, así como Puerto Rico y Canadá, con un 6 %.

Las principales rutas aéreas de agosto fueron Nueva York-Cibao, Nueva York-Sto. Dgo., Panamá-Punta Cana, Nueva York-Punta Cana y San Juan-Punta Cana.

Cruceristas

De igual forma, los puertos de cruceros recibieron 131,298 pasajeros durante el pasado agosto, mostrando un crecimiento de un 31.9 %. El funcionario precisó que, entre enero y agosto, la cifra de cruceristas ascendió a 1,946,157, para un crecimiento de 1.4 % con relación al año pasado.

"Sin lugar a dudas vamos rumbo a 12 millones de visitantes al cierre de 2026 y será el mejor año de la historia del turismo en la República Dominicana", puntualizó el titular de Turismo.

Entregará Ciudad Colonial El ministro de Turismo, David Collado, anunció ayer que la intervención de la fase dos de la Ciudad Colonial estará lista en diciembre de este año "para que todos los dominicanos durante ese mes puedan disfrutar sin calles cerradas, con el soterrado de los cables de una Ciudad Colonial que es patrimonio de la humanidad". De igual forma, el titular de Turismo adelantó que en dos semanas se entregará el remozado Museo del Alcázar de Colón, en el casco histórico de Santo Domingo.