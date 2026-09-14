El turismo en RD crece frente al retroceso de sus competidores mexicanos

Turistas visitan el parque Colón en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El tráfico internacional de los tres principales destinos mexicanos que compiten con Punta Cana cayó durante los primeros ocho meses de 2026, mientras las llegadas aéreas de turistas a República Dominicana mantuvieron una trayectoria ascendente.

Una infografía del Sustainable Tourism Advanced Research Center de la Universidad Anáhuac Cancún, basada en datos de los grupos aeroportuarios, señala que Cancún perdió 845,700 pasajeros internacionales entre enero y agosto, una reducción interanual de 6.1 %. Los Cabos registró 265,700 pasajeros menos, equivalente a una caída de 8 %, y Puerto Vallarta disminuyó en 534,400, para un retroceso de 19.7 %.

En conjunto, las tres terminales perdieron aproximadamente 1.65 millones de pasajeros. Solo en agosto, el tráfico internacional bajó 15 % en Cancún, 16.6 % en Los Cabos y 26.3 % en Puerto Vallarta.

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Crecimiento en República Dominicana

En República Dominicana llegaron por vía aérea 6,610,259 turistas entre enero y agosto, un crecimiento de 8.6 % frente a 2025, según las cifras presentadas por el Ministerio de Turismo. Al incluir 1,946,157 cruceristas, el total alcanzó 8,556,416 visitantes, con un aumento de 6.9 %.

Durante agosto arribaron 725,560 turistas por vía aérea, 2.6 % más. Punta Cana concentró 49 % de esas llegadas. En julio había recibido 537,204 turistas, 5 % más que un año antes.

Comparación de datos

La comparación exige cautela: México reporta tráfico aeroportuario internacional, que incluye entradas y salidas, mientras Mitur contabiliza llegadas de turistas. Las tendencias son opuestas, pero los volúmenes no son equivalentes ni demuestran que República Dominicana captara los pasajeros perdidos por sus competidores mexicanos.