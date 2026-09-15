Ministro destaca importancia del turismo francés para la República Dominicana

El ministro de Turismo, David Collado (c), junto a representantes y empresarios del sector. ( REMITIDA POR MITUR )

Francia mantiene un papel estratégico dentro del mercado europeo para el turismo dominicano, nación desde la cual llegaron a los destinos nacionales 132,747 visitantes durante el año pasado, manteniendo una evolución positiva entre enero y agosto de este año.

En los primeros ocho meses de 2026 el país registra 112,056 turistas procedentes de Francia, lo que representa un crecimiento de 14.3 % frente al mismo período de 2025, equivalente a 14,039 visitantes adicionales, logrando posicionarse además como el noveno mercado emisor hacia República Dominicana durante este período.

Así lo informó el ministro de Turismo, David Collado, durante la feria turística IFTM Top Resa, que lleva a cabo en París, donde afirmó que con la participación dominicana en el evento se busca fortalecer, en otros objetivos, las alianzas con los socios, ampliar la conectividad y mostrar un destino cada vez más diverso, que combina playas con cultura, gastronomía, naturaleza y experiencias únicas.

"Europa es un mercado estratégico para República Dominicana y cada nueva ruta representa más que un vuelo, significa nuevas oportunidades para nuestro turismo, los destinos y nuestras comunidades", indicó Collado.

En esta nueva versión de Top Resa, República Dominicana cuenta con la presencia de más de 21 coexpositores, entre cadenas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos y empresas vinculadas al sector, reflejando la fortaleza y diversidad de la oferta turística del país.

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En la actividad el país presenta ante compradores, turoperadores, agencias de viajes y líderes de la industria una propuesta que integra negocios, conectividad aérea, cultura, gastronomía y experiencias.

Conectividad aérea

Uno de los principales ejes de la participación de dominicana en IFTM Top Resa es la presentación de las novedades en materia de conectividad aérea, que fortalecen el acceso de los viajeros europeos a distintos destinos del país.

Air Caraïbes continúa consolidando su apuesta por República Dominicana con operaciones hacia tres aeropuertos dominicanos: Punta Cana, Santo Domingo y Samaná.

A esta oferta se suma Air France, que reforzará la conexión directa entre París-Charles de Gaulle y Punta Cana a partir del 30 de noviembre de 2026, con tres frecuencias semanales, ampliando las posibilidades de acceso directo desde uno de los mercados europeos prioritarios para el turismo dominicano.

Italia también incorpora a ITA Airways, con una ruta directa Roma Fiumicino–Santo Domingo, que iniciará el 30 de noviembre de 2026, marcando la entrada de la aerolínea italiana al Caribe. La operación comenzará con una frecuencia semanal y aumentará a dos vuelos por semana a partir de mediados de diciembre.

Experiencia

El espacio dominicano incorpora una experiencia dedicada al larimar y al ámbar, dos elementos emblemáticos del patrimonio natural y artesanal del país, presentados de manera experiencial para acercar a los visitantes a su historia, procedencia y valor cultural.

En materia de gastronomía, la propuesta dominicana incluye platos y productos como chivo, chen-chén, camarones de Sánchez, emulsión de coco, frutas tropicales, buche de perico y coctelería de inspiración dominicana, entre otras expresiones de la cocina local. La experiencia se complementa con bailarines y artistas dominicanos.

Entre las empresas participantes se encuentran Casa de Campo Resort & Villas, Catalonia Hotels & Resorts, Hyatt, Karisma Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, Moon Palace, Alltra, Viva Resorts by Wyndham, Zemi Miches, Aerodom, Air Europa, SKYhigh Dominicana, Amhsa Marina, entre otras.

Con su participación en IFTM Top Resa, el Ministerio de Turismo continúa desarrollando una estrategia orientada a fidelizar mercados consolidados, fortalecer la conectividad, abrir nuevas oportunidades comerciales y posicionar una República Dominicana cada vez más diversa y competitiva.