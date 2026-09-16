David Collado deja abierta la posibilidad de salir del Ministerio de Turismo

El ministro de Turismo, David Collado (c), junto a representantes y empresarios del sector. ( CEDIDA POR MITUR )

El ministro de Turismo, David Collado, dejó abierta este miércoles la posibilidad de que su actual etapa al frente de esa institución llegue a su fin y afirmó que la edición 2026 de la feria turística IFTM Top Resa, que se celebra en París, Francia, podría ser su última participación en ese evento como titular de la cartera.

"Esta feria y esta participación en el año 2026 para mí es muy especial, porque entiendo que esta puede ser mi última participación en esta feria Top Resa 2026 en París, Francia", expresó Collado.

El funcionario explicó que la posibilidad de dejar el Ministerio forma parte de sus reflexiones sobre su permanencia en el servicio público.

Dijo que se siente con "el sentimiento del deber cumplido" y que durante su gestión se ha entregado "en cuerpo, alma, mente y corazón" para desarrollar una administración que, según sus palabras, sea transparente y decente.

"Soy simplemente un ave de paso y siempre tengo en mente el día que voy a salir" David Collado Ministro de Turismo “

Collado señaló que uno de sus principales motivos de satisfacción es poder concluir su gestión con la tranquilidad de mirar a su hija a los ojos y no sentir vergüenza por sus actuaciones en el servicio público.

Crecimiento récord del turismo

Collado destacó el comportamiento que registra el turismo dominicano y afirmó que el país se encamina a cerrar con entre 12.4 y 12.5 millones de visitantes, lo que representaría un nuevo máximo para la actividad.

El ministro también resaltó el comportamiento del mercado francés. De acuerdo con las cifras presentadas durante la feria Top Resa, entre enero y agosto de este 2026 llegaron al país 112,056 turistas procedentes de Francia, un crecimiento de 14.3 % frente al mismo período de 2025. Francia ocupa el noveno lugar entre los mercados emisores durante ese período.

También informó sobre el fortalecimiento de los acuerdos con Air France y Air Caraïbes, además de la incorporación de ITA Airways con una ruta directa entre Roma y Santo Domingo.

Air France reforzará desde el 30 de noviembre la conexión París-Punta Cana con tres frecuencias semanales, mientras que ITA Airways iniciará ese mismo día la ruta Roma Fiumicino-Santo Domingo. Air Caraïbes mantiene operaciones hacia Punta Cana, Santo Domingo y Samaná.

Collado explicó que la recuperación de la conectividad con Francia ha sido uno de los objetivos de su gestión y recordó que Air France había dejado de operar desde República Dominicana en 2024 por factores relacionados con operadores turísticos, tarifas y el aumento del combustible durante la guerra entre Rusia y Ucrania.

Señaló que durante se ha buscado ampliar sus mercados emisores hacia América Latina y destacó las proyecciones para Argentina, Colombia, Brasil, Chile y México.

Asimismo, afirmó que agosto fue el mejor agosto registrado para la llegada de turistas por vía aérea, con unos 725,000 visitantes, y destacó el crecimiento de la llegada de cruceristas.

Infraestructura y diversificación de destinos

Durante una entrevista en el Gobierno de la Mañana de la Z101, Collado también hizo un recuento de las obras ejecutadas durante su gestión en diferentes puntos del país, entre ellas intervenciones en los malecones de Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, Cabrera y Haina.

En materia de playas, citó los trabajos realizados en Guayacanes, Playa Esmeralda, Macao, Las Galeras, Los Patos, Los Quemaditos y Saladilla, además de las intervenciones en los malecones de Pedernales y Sosúa.

El funcionario sostuvo que la estrategia turística debe procurar que los beneficios económicos alcancen a las comunidades vinculadas a la actividad.

"Para que el turismo sea sostenible, la riqueza tiene que permear al taxista y al artesano", afirmó.

Como parte de esa visión, destacó el programa desarrollado en Guayacanes, donde, según explicó, vendedores de playa fueron incorporados a iniciativas para convertirse en pequeños emprendedores mediante préstamos.

El ministro también defendió la diversificación geográfica de la actividad turística para reducir la concentración de visitantes en Punta Cana.

"Mi función es presentarles Puerto Plata, Pedernales, Jarabacoa, Santiago y la Ciudad Colonial", dijo al referirse al mercado francés, al señalar que alrededor del 80 % de los turistas franceses prefieren Punta Cana.

Miches y nuevos destinos

Collado puso como ejemplo el desarrollo de Miches, destino que, según recordó, comenzó a impulsarse desde 2021 y que actualmente cuenta con proyectos hoteleros de cadenas internacionales como Hyatt, Hilton y Four Seasons.

También mencionó el relanzamiento de Punta Bergantín, en Puerto Plata, y el crecimiento de la inversión turística de capital dominicano.

A esto agregó el impulso al turismo deportivo, gastronómico, cultural y de entretenimiento, con eventos como un torneo de la PGA en Punta Cana y un torneo ATP en Cap Cana.

Para Collado, la diversificación constituye una de las principales vías para el desarrollo futuro de la industria turística dominicana.

"Sin conectividad aérea y sin asientos no podemos crecer", sostuvo el ministro, al destacar que la estrategia del país combina nuevas rutas, promoción internacional, desarrollo de destinos y participación del sector privado.

La República Dominicana participa en la feria IFTM Top Resa, donde el país cuenta con más de 21 coexpositores y desarrolla reuniones con agencias de viajes, turoperadores y otros actores de la industria turística.