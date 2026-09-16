RD fortalece mercado francés en la feria turística Top Resa

El ministro de Turismo, David Collado y el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, junto a empresarios del sector, durente la inauguración de Top Resa, en París. ( CEDIDA POR MITUR )

La República Dominicana inició su participación en la feria turística IFTM Top Resa 2026 con la apertura ayer de su estand y una agenda de reuniones y acuerdos orientados a fortalecer la presencia del país en el mercado francés.

En los primeros ocho meses de 2026, el país recibió 112,056 turistas procedentes de Francia, lo que representa un crecimiento del 14.3 % respecto al mismo período de 2025, equivalente a 14,039 visitantes adicionales. Con estos resultados, Francia se posicionó como el noveno mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana durante ese período.

Primeros acuerdos

Como parte de la jornada, la República Dominicana avanzó con Air France en una operación entre París y Punta Cana para la temporada 2026-2027.

Asimismo, el ministro de Turismo, David Collado, destacó el fortalecimiento de la alianza entre la República Dominicana y Air Caraïbes, aerolínea con la que el país mantiene una relación de varios años y que constituye una importante conexión con el mercado francés.

El país también firmó un acuerdo con la Asociación de Periodistas de Turismo (AJT) para celebrar su próximo encuentro en Miches, con el objetivo de promover este destino entre los actores vinculados al sector turístico en Francia.

En esta nueva edición de Top Resa, más de 21 coexpositores participan junto a la República Dominicana, desarrollando reuniones de negocios y explorando nuevas oportunidades en el mercado francés.