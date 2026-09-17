Cabo Rojo se posiciona entre los mejores puertos de cruceros del mundo

El puerto de Cabo Rojo es una terminal de cruceros y multipropósito ubicada en la provincia de Pedernales. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA )

El puerto de Cabo Rojo, ubicado en la provincia de Pedernales, se posicionó entre los mejores del mundo al ser seleccionado como uno de los tres finalistas en la categoría "Puerto del Año" de los premios Seatrade Cruise Awards 2026.

La información fue ofrecida por la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), que indicó que la nominación marca un hito que proyecta la consolidación de la demarcación fronteriza y de la República Dominicana dentro de la industria internacional de cruceros.

La entidad señaló que la selección posicionó a Cabo Rojo en la etapa final del certamen junto al Puerto Internacional de Portsmouth, en el Reino Unido, y al Puerto de Skjolden, en Noruega, que recibió el galardón principal durante la ceremonia celebrada en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/17/whatsapp-image-2026-09-17-at-12402-pm-6df2b67e.jpeg El proyecto de Port Cabo Rojo está siendo impulsado por Mauricio Hamui, CEO de ITM Group. (FUENTE EXTERNA)

Buena valoración

De acuerdo con Apordom, la distinción ponderó el desarrollo turístico de la región sur, impulsando el arribo de cruceristas, la dinamización de la economía local y el fortalecimiento de la infraestructura regional.

El proyecto de Port Cabo Rojo está siendo impulsado por Mauricio Hamui, CEO de ITM Group, en conjunto con el respaldo de socios estratégicos, navieras, autoridades gubernamentales y la comunidad de Pedernales.