República Dominicana participó en la feria turística IFTM Top Resa, en París, con una delegación encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, y más de 21 coexpositores, entre cadenas hoteleras, aerolíneas, operadores turísticos y empresas de servicios vinculadas al sector.

La feria, considerada una de las principales citas profesionales del turismo en Europa, reunió durante dos días a compradores, agencias, aerolíneas, hoteleros y representantes de destinos internacionales para contactos y negociaciones, en busca de contratos para las próximas temporadas de viajes.

La agenda dominicana se concentró en reuniones con turoperadores, agencias de viajes y otros socios europeos, con el objetivo de ampliar la llegada de visitantes y aumentar las conexiones aéreas con diferentes destinos del país.

Francia, un importante mercado emisor

Francia mantuvo su importancia como mercado emisor. En 2025, República Dominicana recibió 132,747 turistas residentes en ese país. Entre enero y agosto de 2026 llegaron 112,056, un aumento de 14.3 % respecto del mismo período del año anterior, equivalente a 14,039 viajeros adicionales. Con esos resultados, Francia ocupó el noveno lugar entre los mercados emisores durante los primeros ocho meses de este año.

Air France tendrá ruta directa entre París y Punta Cana

La conectividad aérea figuró entre los temas principales de la participación dominicana. Air Caraïbes mantuvo operaciones hacia los aeropuertos de Punta Cana, Santo Domingo y Samaná.

Air France, por su parte, anunció que reanudaría el 30 de noviembre de 2026 la ruta directa entre París-Charles de Gaulle y Punta Cana, con tres frecuencias semanales.

Ese mismo día, ITA Airways comenzaría a operar la ruta Roma Fiumicino-Santo Domingo. La aerolínea italiana ofrecería inicialmente un vuelo semanal y elevaría la frecuencia a dos vuelos por semana a partir de mediados de diciembre. Sería la entrada de la compañía al mercado del Caribe.

Participación dominicana

Entre los coexpositores dominicanos figuraron Casa de Campo Resort & Villas, Catalonia Hotels & Resorts, Hyatt, Karisma Hotels & Resorts, Meliá Hotels International, Moon Palace, Alltra, Viva Resorts by Wyndham, Zemi Miches, Aerodom, Air Europa, SKYhigh Dominicana y Amhsa Marina.

Además de las reuniones comerciales, el pabellón dominicano presentó muestras de larimar y ámbar, productos relacionados con la artesanía y el patrimonio del país. También ofreció degustaciones de platos y productos dominicanos, entre ellos chivo, chenchén, camarones de Sánchez, coco, frutas tropicales y buche de perico.

La participación incluyó presentaciones de merengue y bachata.

Top Resa sirvió de escenario para promover la oferta turística nacional en Europa y sostener negociaciones con aerolíneas, hoteleros y operadores sobre nuevas rutas y acuerdos comerciales.