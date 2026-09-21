Promueven inversiones para impulsar el turismo

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y Aureus Partners, un fondo de inversión enfocado en el mercado dominicano, destacaron la importancia de ampliar las alternativas de inversión y financiamiento disponibles para acompañar el crecimiento del ecosistema turístico dominicano, durante la conferencia "El rol del capital privado en el ecosistema turístico dominicano".

La conferencia, celebrada en el marco de la XXXVIII Exposición Comercial de la Asonahores 2026, contó con la participación de Wenceslao Guerrero Matos, fundador y CEO de Aureus Partners, quien analizó el papel que pueden desempeñar el capital privado y los fondos de inversión en la canalización de recursos hacia empresas y proyectos con potencial de crecimiento dentro de la industria.

Durante el encuentro se abordaron las distintas posibilidades que ofrecen estos instrumentos para complementar las fuentes tradicionales de financiamiento, facilitar el acceso a capital y acompañar procesos de expansión y desarrollo empresarial vinculados directa e indirectamente con el turismo.

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La conversación permitió además analizar la relación entre inversión y crecimiento de un ecosistema turístico que integra hoteles, desarrolladores, suplidores, empresas de servicios y múltiples actividades productivas que encuentran oportunidades de negocio a partir del dinamismo de la industria.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, destacó que fortalecer el acceso a capital constituye un elemento relevante para que las oportunidades generadas por el turismo puedan traducirse en mayor desarrollo empresarial y nuevas inversiones.