Quienes asisten a reuniones y negocios gastan tres veces más que los turistas tradicionales

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, destacó que los turistas de convenciones pueden gastar hasta tres veces más que los visitantes tradicionales. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Los visitantes que llegan a la República Dominicana para asistir a reuniones, eventos y conferencias en el país aprovechan para conocer el destino en el que se encuentran y realizan gastos hasta tres veces mayores que los turistas tradicionales.

Este nivel de derrama económica, sumado al impacto en empleos y encadenamiento productivo que generan los eventos internacionales son los que hacen las actividades de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés) tan importantes para la República Dominicana, aseguró la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor.

"Un turista que viaja por convenciones tiene un gasto promedio de tres veces más que el turismo tradicional en todas partes del mundo porque va a la convención, tiene un gasto en comida, gasto de salidas, taxis... es un turismo que para nosotros revista de gran importancia, que para Santo Domingo es especialmente importante", subrayó.

Para tener una idea, los extranjeros no residentes que han visitado la República Dominicana en el primer semestre de este año realizaron un gasto diario de 179.48 dólares, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De manera que, si un turista de convenciones gasta el triple, esto sería un promedio de 538.44 dólares durante su estadía.

Lendor indicó que, si bien es particularmente difícil poder estimar la cantidad exacta de personas que visitan a la República Dominicana para asistir a un encuentro de negocios o una conferencia, se estima que son alrededor del 4 % del total de turistas que llegan a la República Dominicana.

Solo entre enero y agosto de este año, el país ha recibido a un total de 6,610,258 turistas vía aérea.

Diversificación del turismo

Lendor explicó que el turismo de convenciones forma parte de la apuesta real que hace la industria por diversificar a la República Dominicana más allá de ser un destino tradicionalmente conocido por su oferta de sol y playa.

"Esa diversificación no solo nos trae públicos diferentes, gente que viene a hacer otras cosas, sino que nos trae un encadenamiento diferente", puntualizó la ejecutiva al asistir a la inauguración del SDQ MICE 2026, un encuentro que busca fomentar el desarrollo de este sector como parte importante de la economía.

Explicó que tanto Santo Domingo, Santiago y una buena parte de la región este, la propuesta para el turismo de convenciones se está fortaleciendo cada vez más en estos segmentos.

Potencial de Santo Domingo

Al conversar con la prensa durante la inauguración de SDQ MICE 2026, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD), Gina Eli, destacó que la ciudad ha demostrado contar con las capacidades necesarias para fortalecer aún más la atracción de convenciones y jornadas de negocios internacionales.

"No en todos los países tú puedes llegar a la ciudad, tener tu reunión y, a menos de dos horas por carretera, conocer otros destinos del país. Esto nos hace también únicos", destacó.

Indicó que, a medida que las convenciones han crecido en la ciudad, se requiere contar con más espacios para la celebración de actividades de este tipo y al nivel de lo que los organizadores necesitan.

De igual forma, destacó la necesidad de generar un mayor contacto con las comunidades de esta y otras ciudades donde se van a realizar eventos, para que conozcan cómo estas actividades impactan directamente en su entorno.