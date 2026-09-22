RD sigue siendo vista más como un destino de como un destino de ocio que de negocios

La República Dominicana ya es un destino conocido a nivel internacional para la celebración de reuniones y conferencias internacionales, pero todavía necesita de una estrategia de promoción internacional más fuerte para poder posicionarse, basada en datos que resalten no solo las cualidades del destino, sino los resultados de esos eventos.

"Sigo pensando que, desde una perspectiva internacional, la República Dominicana todavía es vista como un destino de ocio y no como un destino para eventos de negocios", observó el director ejecutivo (CEO) de la Asociación Internacional de Organizadores Profesionales de Congresos (IAPCO, siglas en inglés), Martin Boyle.

El ejecutivo consideró que el posicionamiento internacional de la República Dominicana en términos del turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (MICE) "necesita un poco más de trabajo, impulso y promoción específica" para garantizar su crecimiento de cara hacia el futuro.

Lo que necesita una estrategia de negocios

Indicó que la información en tiempo real, el foco en las industrias que generan encadenamiento productivo (y no solo en las oportunidades del destino), así como la inversión en programas de capacitación que den apoyo a este segmento como claves para la construcción de una estrategia de eventos de negocios.

"Un buen evento de negocios no se trata de llenar un hotel o un centro de convenciones; se trata de crear trabajos y negocios, conectar a las industrias globales con la expertiz global, atraer talentos en inversión y avanzar la misión de los clientes y las asociaciones", puntualizó Boyle.

Al ofrecer una conferencia en la apertura del SDQ MICE 2026, un evento que busca fomentar el turismo de convenciones en el país, el ejecutivo también señaló la importancia de que esta estrategia se comunique a las ciudades y a las comunidades en las que se desarrolla, a fin de que comprendan los beneficios que tienen estos eventos en su propia economía.

Indicó que hay que hacer que quienes viven en las ciudades sean conscientes de "como los eventos internacionales traídos a la República Dominicana aportan valor".

Información oportuna

De igual manera, explicó que más allá de recopilar cifras generales sobre la cantidad de asistentes, los días de los eventos o los ingresos que generó el evento, hay que dimensionar las contribuciones de los mismos en términos de sus aportes al producto interno bruto (PIB), la cantidad de trabajos que ayudan a sostener, la recaudación al fisco y su alineación a las prioridades nacionales en materia económica e industrial.

Explicó que presentar los resultados a las potenciales organizaciones que desarrollan eventos les ayuda a tomar decisiones para elegir a la República Dominicana como su próxima sede para los encuentros internacionales.

"(Mostrar) Que nuevas investigaciones fueron discutidas, que se creó potencial de negocios, que nuevas alianzas fueron generadas y que se atrajo inversión a la República Dominicana gracias a quien asistió a las conferencias son el tipo de datos que son fundamentales para contar su historia", aseguró al ser preguntado.

Un destino seguro

De igual manera, aseguró que hay aspectos que hay que resaltar, entre ellos, la seguridad que ofrece la República Dominicana.

Señaló que, conforme datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, RD se encuentra en un nivel 2 de 4 en términos de seguridad, lo que indica que el país toma medidas precautorias para garantizar la seguridad del destino.

Señaló que en este nivel también se posicionan otros destinos como Francia, Alemania, Italia o España, una muestra de que se trata de un buen indicador para el país.

"Pienso que lo más importante es mantener un mensaje para que la audiencia internacional escuche y entienda que (República Dominicana) es un destino seguro para ir", manifestó el CEO de IAPCO al ser preguntado.

Capacitar, parte fundamental del proceso

En esto coincidió el CEO de la firma MICE Consulting, Santiago González, quien además consideró que se hace necesario capacitar a todos los actores involucrados en la logística y preparación de un evento de negocios.

Explicó que el talento humano necesita dejar atrás "la mentalidad del turismo vacacional" y entender que el turismo de convenciones es "todo un mundo", en el que los asistentes, conferencistas y desarrollos de eventos requieren de un tratamiento aún más especializado.

"Esto no es solo turismo, esto es una industria que genera derrama (económica) en otras industrias. La gente se queda a dormir y sale a comer algo, pero también vienen a decir qué vacunas van a comprar a qué laboratorio, si van a comprar equipos para un hospita o si van a cambiar el sistema educativo de la República Dominicana en un área", dijo a modo de ejemplo.

González contribuyó al propio montaje del SDQ MICE 2026, un evento en el que participan más de 50 asociaciones e instituciones interesadas en generar eventos en el país.