Dos puertos los responsables de mover el 75 % de los pasajeros que entran y salen de RD

Un barco de cruceros en el puerto de La Romana. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La entrada y salida de pasajeros vía marítima a la República Dominicana depende, principalmente, de dos terminales: La Romana y la de Santo Domingo. Ambos puertos fueron responsables de movilizar el 74.8 % de las personas que entraron y salieron del territorio a través de ese método de transporte durante el 2025.

Aunque en el país existen 21 terminales marítimas, incluyendo muelles de carga, marinas y puertos de cruceros, por las cuales ingresaron y salieron 185,833 personas el año pasado, 139,363 transitaron por el muelle de La Romana y Santo Domingo. Estos pasajeros se refieren a los que pasan por el control de migración.

A través del muelle de La Romana se movilizaron 70,967 pasajeros, de los cuales 36,190 lo utilizaron para ingresar al territorio y 34,777 para salir, según recoge el Anuario Estadísticas Económicas 2025, que elabora la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

En cambio, por el puerto Don Diego, ubicado en el Distrito Nacional, transitaron 68,396 personas, la mayoría de ellos (34,623) lo utilizaron para entrar y 33,773 para irse. Las cinco terminales con que cuenta la provincia de Puerto Plata fueron utilizadas por 8,073 pasajeros para iguales motivos.

El resto de los 37,397 pasajeros que abordaron o arribaron en 2025 lo hizo por los puertos, marinas o muelles localizados en 10 provincias, incluyendo otras terminales ubicadas en Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Transporte aéreo

La cantidad de pasajeros que llegaron o salieron en barcos dista de los que utilizaron aviones para visitar o salir del país. El transporte aéreo movilizó 19,611,006 de personas el año pasado, más de la mitad de estos por el aeropuerto de Punta Cana.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de la ONE, por esa terminal aérea se embarcaron o desembarcaron 11,005,690 de personas en vuelos internacionales en 2025, una cantidad que representa el 56.1 % del total.

Al de Punta Cana le siguió el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Por sus pasillos transitaron 5,217,140 de pasajeros, equivalente al 26.6 % del total. Entre ambas terminales manejaron el 82.7 % de los viajeros que se movilizaron por las terminales del país durante el año pasado.

El aeropuerto del Cibao, en Santiago (2.2 millones); el Gregorio Luperón, en Puerto Plata (797 mil); el de Casa de Campo, en La Romana (243 mil), el Catey, en Samaná (93 mil) y La Isabela, en Santo Domingo (41 mil) completan la lista del flujo de pasajeros por las terminales del país.