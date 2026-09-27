Asonahores afirma el turismo impulsa oportunidades crecimiento y sostenibilidad económica de RD

En ocasión del Día Mundial del Turismo, la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) destacó que la importancia de esta actividad para el país va mucho más allá de la llegada de visitantes, reflejándose en empleos, compras a proveedores locales, inversión y oportunidades para las comunidades.

Asonahores indicó que entre enero y agosto de 2026, el país recibió 8,556,415 visitantes, un 6.9 % más que en el mismo período del año anterior, según cifras divulgadas por el Ministerio de Turismo.

Para la entidad, este crecimiento plantea una tarea tan importante como atraer viajeros, lograr que cada vez más sectores y regiones participen de sus beneficios.

"El turismo tiene un valor que se siente mucho antes de que un visitante llegue a su hotel. Está en el productor que abastece una cocina, en el transporte que conecta destinos, en el talento que ofrece un servicio y en los negocios que crecen alrededor de cada experiencia. Nuestro compromiso es que ese impacto llegue cada vez a más dominicanos", expresó Juan Bancalari, presidente de Asonahores.

Puntualizó que la dimensión de ese encadenamiento se refleja en los más de 220,000 millones de pesos en compras de bienes y servicios nacionales que generó el turismo durante 2025 y que esos recursos vinculan la actividad turística con la agropecuaria, la industria, el comercio y múltiples empresas de servicios.

Atracción de inversiones

Asimismo destacó que la industria turística también mantiene un papel relevante en la atracción de capital. Durante el primer semestre de 2026, el turismo recibió el 20.1 % de la inversión extranjera directa captada por la República Dominicana, según el Banco Central.

Asonahores señaló que la fecha invita a mirar hacia los próximos años para fortalecer la formación del talento, ampliar la participación de los suplidores locales, diversificar la oferta y proteger los recursos naturales que sostienen la competitividad del destino.

La entidad consideró que el trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y las comunidades será decisivo para convertir el crecimiento turístico en oportunidades duraderas.

El Día Mundial del Turismo 2026 está dedicado a la agenda digital y la inteligencia artificial para rediseñar el turismo.

En ese contexto, Asonahores sostuvo que la innovación puede ayudar a mejorar la experiencia de los visitantes y abrir nuevas posibilidades para las empresas y los trabajadores dominicanos, siempre con las personas en el centro del desarrollo del sector.

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