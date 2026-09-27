Turismo dominicano brilla en Argentina en la FIT 2026

República Dominicana cuenta en la FET 2026 con un espacio de unos 400 metros cuadrados ( CEDIDA POR MITUR )

República Dominicana busca fortalecer su presencia en el mercado argentino con su participación en Argentina, como País Invitado de Honor en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026, uno de los principales encuentros de la industria turística de la región.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó durante la apertura del espacio dominicano que Argentina se mantiene como el tercer mercado emisor de turistas hacia República Dominicana.

Collado informó que el país recibió más de 440,000 visitantes argentinos en 2025 y proyectó que la cifra podría acercarse a los 500,000 este año, refiere una nota de prensa del Ministerio de Turismo (Mitur).

"Argentina es hoy el tercer mercado emisor de turistas hacia la República Dominicana", afirmó el funcionario, al resaltar la importancia de continuar fortaleciendo la conectividad y el intercambio turístico entre ambos países.

David Collado y Javier Mascherano

La presencia dominicana en FIT también estuvo marcada por la participación del exfutbolista argentino Javier Mascherano, quien entregó a Collado una camiseta de la selección argentina y destacó a República Dominicana como destino turístico.

Durante el encuentro, Collado invitó a Mascherano a participar en una clínica de fútbol en República Dominicana, como parte de una iniciativa que busca vincular el deporte con la promoción del turismo.

El presidente de FIT, Andrés Deyá, valoró la participación dominicana y resaltó el vínculo cultural entre ambos pueblos.

República Dominicana cuenta en la feria con un espacio de unos 400 metros cuadrados, donde hoteles, operadores, destinos y empresas presentan sus propuestas ante profesionales y visitantes.

La oferta incluye playas, naturaleza, cultura, gastronomía, entretenimiento y experiencias de lujo, con el propósito de seguir posicionando al país entre los principales destinos turísticos del Caribe.