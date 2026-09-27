Experto propone agenda digital para impulsar el turismo dominicano

El especialista en turismo, hotelería y gastronomía Roberto C. Lluberes Gautreaux. ( IMAGEN CEDIDA A DL. )

República Dominicana necesita avanzar hacia una agenda nacional de transformación digital del turismo que incorpore inteligencia artificial, análisis de datos, conectividad y formación tecnológica, planteó el especialista en turismo, hotelería y gastronomía Roberto C. Lluberes Gautreaux.

La propuesta surge a propósito del Día Mundial del Turismo, que se conmemora este domingo 27 de septiembre, fecha que, según Lluberes, representa una oportunidad para analizar los cambios tecnológicos que están modificando la manera en que las personas planifican sus viajes y la forma en que los destinos gestionan la actividad turística.

El especialista considera que la tecnología ya no debe verse como un complemento del sector, sino como una herramienta para mejorar la experiencia de los visitantes y hacer más eficientes los procesos de hoteles, restaurantes, agencias y destinos.

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Explicó que el viajero utiliza herramientas digitales desde la búsqueda de un destino y la reserva de alojamiento hasta la selección de restaurantes, elaboración de itinerarios y evaluación de los servicios recibidos.

A su juicio, el desafío no consiste únicamente en digitalizar procesos, sino en utilizar esas herramientas para desarrollar un turismo más competitivo, sostenible e inclusivo, sin desplazar la dimensión humana de la hospitalidad.

Más datos para tomar decisiones

Lluberes plantea que la gestión turística debe apoyarse cada vez más en información y datos que permitan conocer quiénes visitan los destinos, qué buscan, cuánto gastan, cuánto tiempo permanecen y cuáles experiencias consumen.

También propone desarrollar plataformas interoperables, sistemas de información turística, aplicaciones inteligentes y herramientas de conectividad que permitan analizar el comportamiento de la demanda y mejorar la toma de decisiones.

Inteligencia artificial aplicada al turismo

Sobre la inteligencia artificial, el especialista considera que puede utilizarse en distintos ámbitos del sector.

En los hoteles, por ejemplo, puede ayudar a identificar patrones de demanda; en las agencias, a personalizar recomendaciones; en los restaurantes, a conocer las preferencias de los clientes, y en los destinos, a gestionar de manera más eficiente el flujo de visitantes.

"La inteligencia artificial no sustituye la inteligencia humana, sino que amplía sus posibilidades cuando se utiliza correctamente", sostiene.

Por ello, considera necesario formar profesionales capaces de interpretar información, verificar resultados y combinar las nuevas tecnologías con creatividad, criterio, ética y conocimiento especializado.

Los riesgos de la transformación digital

Lluberes también advierte sobre los desafíos que acompañan la adopción de inteligencia artificial y otras tecnologías, entre ellos la privacidad, el manejo de datos personales, la seguridad digital, los sesgos algorítmicos, la desinformación y la dependencia tecnológica.

En ese contexto, entiende que cualquier estrategia de transformación digital aplicada al turismo debe incluir criterios éticos.

Además, plantea que la modernización tecnológica no debe concentrarse únicamente en las grandes empresas. Pequeños restaurantes, artesanos, guías locales, emprendimientos comunitarios y microempresas turísticas también deberían tener acceso a conectividad, capacitación y herramientas digitales.

Formación para el turismo del futuro

Otro de los puntos planteados por el especialista es la actualización de los programas académicos relacionados con Turismo, Hotelería y Gastronomía.

Considera necesario incorporar competencias en inteligencia artificial, análisis de datos, marketing digital, comercio electrónico, automatización, innovación, sostenibilidad y gestión de experiencias.

Lluberes es director de la Escuela de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de UTESA, coordinador general de prácticas, pasantías y laboratorios de la Escuela de Turismo y Hotelería de la UASD, además de docente universitario y directivo regional de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo.

Diez prioridades

Como parte de su propuesta para el país, el especialista identifica diez áreas prioritarias:

1. Desarrollar una estrategia nacional de transformación digital turística.

2. Fortalecer la conectividad y el acceso tecnológico en los destinos.

3. Crear sistemas de información turística sustentados en datos confiables.

4. Promover el uso responsable de la inteligencia artificial.

5. Capacitar a trabajadores, empresarios, emprendedores y funcionarios públicos.

6. Incorporar inteligencia artificial, análisis de datos e innovación a los programas académicos del sector.

7. Facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas turísticas a nuevas tecnologías.

8. Establecer normas sobre ética, privacidad, seguridad y transparencia.

9. Utilizar la tecnología para fortalecer la sostenibilidad ambiental y cultural.

10. Mantener a las personas en el centro de la transformación tecnológica.

Tecnología sin perder la hospitalidad

El especialista sostiene que la tecnología también puede contribuir a optimizar el consumo energético, reducir desperdicios, mejorar la gestión del agua y controlar la presión turística sobre determinados destinos.

Sin embargo, entiende que la transformación digital no debe desplazar la interacción humana, uno de los componentes esenciales de la experiencia turística.

El conocimiento de un guía local, la gastronomía, el contacto con las comunidades y la hospitalidad, considera, continuarán teniendo un papel importante aun cuando los viajeros utilicen aplicaciones, algoritmos y asistentes virtuales.

Su propuesta plantea que República Dominicana aproveche las herramientas tecnológicas para fortalecer la competitividad del sector, al tiempo que apuesta por la educación, la sostenibilidad y la preservación del componente humano de la actividad turística