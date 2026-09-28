Aerolíneas Argentinas volará diario a Punta Cana desde enero

Un avión de Aerolíneas Argentinas listo para despegar. ( ARCHIVO/EFE )

Aerolíneas Argentinas aumentará a siete vuelos semanales su conexión directa entre Buenos Aires y Punta Cana durante la temporada de verano de 2027, con lo que República Dominicana contará con una operación diaria de la compañía argentina hacia uno de sus principales polos turísticos.

El incremento forma parte de la programación de la aerolínea para el próximo verano austral y supone un fortalecimiento de la conectividad entre Argentina y República Dominicana, en un mercado que durante los últimos años ha registrado una ampliación de rutas y frecuencias.

Punta Cana ha ganado presencia dentro de la oferta internacional desde Argentina. Aerolíneas Argentinas ya había reforzado anteriormente sus operaciones hacia República Dominicana debido a la demanda del destino. Documentos oficiales argentinos han señalado la "fuerte tracción" registrada por Punta Cana como una de las razones para incrementar su capacidad hacia el Caribe.

Cambios en acuerdos aéreos

La expansión ocurre además después de que Argentina y República Dominicana modificaran en diciembre de 2024 su acuerdo bilateral de servicios aéreos.

El convenio eliminó el límite anterior de 14 vuelos semanales y permitió que las aerolíneas de ambos países determinen la cantidad de frecuencias de acuerdo con la demanda y las condiciones del mercado.

Ese cambio ha facilitado una expansión considerable de las conexiones entre ambos países.

Expansión de Arajet

Además de las operaciones de Aerolíneas Argentinas hacia Punta Cana, la compañía dominicana Arajet ha ampliado durante los últimos años su presencia en el mercado argentino.

La aerolínea dominicana ya conectaba Punta Cana con Buenos Aires y posteriormente recibió autorización para operar vuelos directos hacia Córdoba, Mendoza y Rosario. La Secretaría de Transporte de Argentina informó en 2025 que Arajet ofrecía entonces 10 frecuencias semanales entre Punta Cana y Buenos Aires.

Durante 2026 continuó la expansión. La conexión Punta Cana-Rosario comenzó con tres frecuencias semanales, mientras que las autoridades argentinas destacaron el crecimiento de los vuelos internacionales desde ciudades del interior hacia destinos como República Dominicana.

Con el aumento anunciado por Aerolíneas Argentinas, Punta Cana sumará desde enero una frecuencia diaria adicional desde Buenos Aires mediante la aerolínea de bandera argentina, ampliando las opciones disponibles para el mercado turístico entre ambos países.

Argentina constituye uno de los mercados sudamericanos con conexiones directas hacia República Dominicana y el crecimiento de las frecuencias refuerza la capacidad aérea disponible para movilizar viajeros hacia Punta Cana durante la temporada alta del turismo argentino.