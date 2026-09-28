El Gobierno anuncia que a final de año culminará las obras de la Ciudad Colonial

El presidente Luis Abinader corta la cinta inaugural del remozamiento del Alcázar de Colón, en la Ciudad Colonial. Le acompañan el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y el ministro de Turismo, David Collado, junto a otras autoridades. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Tras varios años de intervenciones en calles, aceras, monumentos, viviendas y espacios públicos, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que el proyecto de revitalización y remozamiento de la Ciudad Colonial concluirá en diciembre de este año.

En la entrega de la renovación del Palacio Virreinal Museo Diego Colón, el funcionario explicó que el compromiso del Gobierno es completar antes de finalizar el año estas obras, correspondientes al programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"El proyecto del BID se entrega en el mes de diciembre en su totalidad: sus calles, sus aceras, sus contenes y el soterramiento de los cables", afirmó.

Collado señaló que el Ministerio de Turismo ha destinado más de 400 millones de pesos a intervenciones emblemáticas en la Zona Colonial.

Según las cifras ofrecidas por el ministro, más de 100 viviendas han sido recuperadas y la meta es alcanzar unas 140.

Asimismo, dijo que más de 130 fachadas de viviendas han sido pintadas y destacó la implementación de iniciativas de apoyo económico a comerciantes y pequeños emprendedores.

El ministro explicó que parte de esos programas contempla fondos no reembolsables de hasta 10,000 dólares para comerciantes.

Afirmó que estas acciones buscan evitar que la revitalización del centro histórico provoque el desplazamiento de quienes tradicionalmente han residido allí.

Pide disculpas por inconvenientes

Collado reconoció que los trabajos realizados durante los últimos años han ocasionado dificultades a residentes y establecimientos comerciales debido al cierre temporal y la intervención de calles.

En ese sentido, pidió disculpas por los inconvenientes generados durante el proceso y explicó que trabajar en un centro histórico implica procedimientos especiales.

Indicó que antes de intervenir determinadas áreas deben realizarse estudios arqueológicos y, cuando aparecen restos u objetos de valor patrimonial, las obras tienen que detenerse hasta que sean examinados.

El ministro afirmó que, pese a las intervenciones, la Ciudad Colonial atraviesa uno de sus mejores momentos en términos turísticos.

De acuerdo con las cifras expuestas por Collado durante el acto, al inicio de la actual gestión alrededor del 7 % de los turistas que llegaban a República Dominicana visitaban la Ciudad Colonial, mientras que en agosto de este año la proporción alcanzó el 14 %, con un promedio anual de alrededor del 13.5 %.

Asimismo destacó la recuperación de distintos espacios en el casco colonial, entre ellos mencionó la restauración de la Puerta de la Misericordia, iglesias y edificaciones patrimoniales, además de trabajos en el Panteón de la Patria, el Museo de las Casas Reales y el Alcázar de Colón.

El ministro hizo el anuncio durante la entrega del Alcázar de Colón, monumento que fue sometido a un proceso de restauración como parte de los trabajos de recuperación del patrimonio histórico de la Ciudad Colonial.