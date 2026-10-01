El IDAC instalará nuevo sistema de aterrizaje en el Aeropuerto de Punta Cana

Desde la izquierda: Igor Rodríguez, director general del IDAC; Francesca Rainieri, Chief Financial Officer de Grupo Puntacana, y Daniel Peña, viceministro de Comercio Exterior. ( CEDIDA POR EL IDAC )

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana contará con un nuevo sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS-DME), como parte del programa de modernización de la navegación aérea que desarrolla el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

El director general del organismo, Igor Rodríguez Durán, incluyó el proyecto entre las inversiones presentadas esta semana en Washington durante la XXXIV Semana Dominicana en Estados Unidos, donde expuso los planes para fortalecer los sistemas de navegación, vigilancia y control del tránsito aéreo.

El ILS proporciona a las aeronaves referencias precisas durante la aproximación y el aterrizaje, particularmente cuando las condiciones meteorológicas reducen la visibilidad.

El proyecto de Punta Cana ya figura en la planificación estratégica del IDAC, que señala como objetivos aumentar la seguridad durante los aterrizajes en condiciones meteorológicas adversas, mejorar la eficiencia operativa y reducir el riesgo de desvíos.

Además, el Plan Anual de Compras y Contrataciones del organismo contempla 150 millones de pesos para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema ILS-DME en esa terminal. La Dirección General de Contrataciones Públicas también registra la convocatoria realizada por el IDAC para su adquisición.

Un sistema similar está previsto para el Aeropuerto Internacional Las Américas.

Nuevos radares para Santiago y Puerto Plata

La modernización también alcanzará los sistemas de vigilancia aérea.

Rodríguez Durán anunció que para febrero de 2027 está prevista la instalación en el Aeropuerto Internacional del Cibao de un sistema compuesto por radar primario, radar secundario y tecnología ADS-B.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-114903-am-1-665d615e.jpeg Haydée Kuret de Rainieri, miembro del Consejo de Directores del Grupo Puntacana y el empresario y fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri. (CEDIDA POR EL IDAC)

El IDAC había informado previamente sobre el desarrollo de esa infraestructura como parte del fortalecimiento de la vigilancia del espacio aéreo en Santiago.

En Puerto Plata, el organismo proyecta sustituir el radar de navegación del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, que acumula más de 35 años de servicio, por equipos primario y secundario de nueva generación.

Más de 50 millones de pasajeros

Las inversiones se producen mientras aumenta el volumen de operaciones que maneja la aviación dominicana.

El IDAC informó que en los últimos tres años se registraron 585,363 operaciones aéreas y se movilizaron más de 50 millones de pasajeros.

La institución contabilizó 212,023 operaciones en 2024, otras 217,620 en 2025 y 155,720 entre enero y agosto de 2026.

Solo durante 2025, los aeropuertos dominicanos movilizaron 19,676,193 pasajeros en 217,620 operaciones, según estadísticas divulgadas por el organismo.

Tres radares meteorológicos

Rodríguez Durán destacó además la operación de tres radares meteorológicos localizados en Punta Cana, la loma Isabel de Torres, en Puerto Plata, y el Complejo Aeronáutico Dominicano, próximo al Aeropuerto Internacional Las Américas.

Los equipos permiten detectar y seguir fenómenos meteorológicos que pueden incidir sobre las operaciones aéreas y generar información para pilotos, controladores de tránsito aéreo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y la Fuerza Aérea de República Dominicana.

“Contar con información precisa y oportuna nos permite anticipar riesgos, tomar mejores decisiones y contribuir a salvar vidas”, afirmó Rodríguez Durán.

San Isidro y Cabo Rojo El director del IDAC también presentó la nueva torre de control instalada en la Base Aérea de San Isidro para sustituir la estructura levantada en 1953. El equipamiento busca fortalecer las capacidades de la terminal y permitir que pueda funcionar como alternativa ante una eventualidad que afecte las operaciones del Aeropuerto Internacional Las Américas. En Cabo Rojo, Pedernales, el IDAC trabaja en la adquisición e instalación de los sistemas de comunicaciones, navegación, vigilancia y control necesarios para la entrada en servicio del nuevo aeropuerto internacional prevista para 2027. La presentación se realizó en Washington dentro de la Semana Dominicana, organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). La agenda de este año incluyó una sesión dedicada específicamente a aviación, conectividad e infraestructura aeroportuaria.