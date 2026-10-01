Punta Bergantín proyecta nuevo ciclo de inversión turística que beneficiará la región norte

El director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, Andrés Marranzini. ( CEDIDA POR EL FIDEICOMISO PUNTA BERGANTÍN )

El desarrollo turístico e inmobiliario en Punta Bergantín avanza hacia una nueva etapa de su desarrollo, con más de 56 millones de dólares invertidos en infraestructura, como parte de una estrategia orientada a atraer nuevas inversiones, generar empleos y dinamizar la actividad productiva de la región norte de la República Dominicana.

Así lo afirmó Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, durante su participación en el Construction & Real Estate Summit Región Norte 2026, donde presentó los avances y la visión estratégica del proyecto para contribuir al reposicionamiento de Puerto Plata como destino turístico competitivo internacionalmente.

Marranzini explicó que el proyecto se encuentra en una etapa en la que convergen el desarrollo de infraestructura esencial, la estructuración de sus componentes hoteleros y residenciales y el avance de amenidades.

Actualmente se trabaja en infraestructura vial, eléctrica e hidrosanitaria, así como en el campo de golf y en las condiciones necesarias para soportar los desarrollos que conformarán el destino.

"Estamos construyendo las bases para que Punta Bergantín sea mucho más que un desarrollo inmobiliario. La visión es crear las condiciones para que Puerto Plata vuelva a atraer inversión de manera sostenida, amplíe y diversifique su oferta turística y genere una nueva dinámica económica con impacto en toda la región Norte", expresó Marranzini durante el evento, organizado por la Revista Mercado.

Alcance regional

Marranzini destacó que, aunque el proyecto se desarrolla en Puerto Plata, su oportunidad económica tiene alcance regional, al conectar las fortalezas turísticas de la provincia con las capacidades empresariales e industriales, el capital humano, los servicios financieros y la red de suplidores de Santiago y el Cibao.

Puntualizó que esta articulación busca ampliar los encadenamientos productivos asociados al turismo y generar oportunidades para sectores como construcción, manufactura, alimentos y bebidas, agricultura, servicios profesionales, transporte, logística, tecnología y comercio.

Nueva oferta turística

A estos trabajos se suma progresivamente una oferta turística e inmobiliaria que contempla hoteles, residencias, espacios comerciales y recreativos, clubes de playa y un campo de golf diseñado por Beau Welling y Davis Love III.

El ejecutivo destacó además que el crecimiento del proyecto debe traducirse en oportunidades para las comunidades cercanas, particularmente Villa Montellano, mediante la integración de comercios y suplidores, la generación de empleos y la preparación del capital humano.

"El éxito de Punta Bergantín no puede medirse únicamente por lo que ocurra dentro de los límites del proyecto. Nuestro propósito es generar capacidades, empleos, nuevos negocios y oportunidades que permanezcan en el territorio. Esa es la manera en que una inversión turística puede convertirse verdaderamente en desarrollo", sostuvo Marranzini.