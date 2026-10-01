RD supera los 16,000 cruceristas en un día con la llegada de cuatro barcos

Cruceristas en uno de los puertos dominicanos. ( CEDIDA POR APORDOM )

La República Dominicana vivió el pasado miércoles una importante jornada para el sector de cruceros, con la llegada 16,287 viajeros en cuatro embarcaciones, tres de ellas en Puerto Plata y una en Pedernales.

La costa norte recibió de manera simultánea tres cruceros en las terminales de Amber Cove y Taíno Bay. Los buques que atracaron fueron el Mardi Gras, con 5,835 pasajeros y 1,764 tripulantes; el Carnival Magic, con 3,858 pasajeros y 1,350 tripulantes, y el Resilient Lady, con 2,513 pasajeros y 1,182 tripulantes.

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En total, el movimiento portuario congregó a 12,206 visitantes, según informó a través de una nota de prensa la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

En paralelo, conforme a la estrategia de diversificación portuaria del país, Cabo Rojo registró la llegada del buque Freedom of the Seas, en la provincia de Pedernales. La embarcación, procedente de Willemstad, Curazao, atracó con 4,081 huéspedes y 1,392 tripulantes, reafirmando el potencial y el crecimiento del sur como un nuevo polo de desarrollo para la industria de cruceros.

Tomando como base un consumo promedio estimado de 100 dólares por visitante, esta llegada proyecta un derrame económico aproximado de 1.6 millones de dólares, dinamizando el comercio, el transporte y los servicios locales de "La Novia del Atlántico".

Preferencia de las empresas

El director ejecutivo de la Apordom, Alejandro Campos, señaló que con estas llegadas simultáneas en el norte y el sur, la República Dominicana continúa fortaleciendo su infraestructura y conectividad portuaria, demostrando que la nación se mantiene firme en la preferencia de las principales cadenas de cruceros del mundo.