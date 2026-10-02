Turismo entrega 254 viviendas y fachadas remozadas en la Ciudad Colonial

El ministro de Turismo, David Collado, durante el corte de cinta inaugural de las viviendas y fachadas remozadas en la Ciudad Colonial. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El Ministerio de Turismo (Mitur) entregó este viernes 254 viviendas y fachadas intervenidas en la Ciudad Colonial, como parte de un proyecto de mejoramiento habitacional y recuperación del entorno urbano que busca elevar las condiciones de vida de los residentes y preservar el patrimonio histórico de la zona.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación integral de 44 viviendas, la recuperación de 60 fachadas históricas y el remozamiento de otras 150 casas mediante el programa Pinta Tu Ciudad, en una intervención que, de acuerdo con las autoridades, contó con una cooperación no reembolsable de más de 190 millones de pesos de la Unión Europea.

El ministro de Turismo, David Collado, destacó que las obras representan una señal de que el proceso de transformación de la Ciudad Colonial busca beneficiar tanto a quienes visitan el centro histórico como a las familias que viven en él.

"Bajo ninguna circunstancia este proyecto es un proyecto turístico que quiere que los residentes de Ciudad Colonial se vayan; muy por el contrario, queremos que se queden, pero que se queden con dignidad, con respeto y con amor", afirmó Collado durante el acto de entrega.

El funcionario sostuvo que el turismo debe tener un "rostro humano" y que la recuperación de la Ciudad Colonial no tendría sentido si los residentes permanecen en condiciones de precariedad.

"Nosotros no hacemos nada con que hayan turistas rondando por toda Ciudad Colonial si los residentes de Ciudad Colonial viven en la miseria, en la pobreza y en el olvido", expresó.

Intervención de viviendas y espacios históricos

El coordinador general del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial, Amín Abel Santos, explicó que el proyecto representa la primera fase del componente de mayor impacto social del programa de mejoramiento integral de viviendas, conocido como Promevi.

Las primeras 44 familias beneficiadas recibieron viviendas que se intervinieron para atender problemas estructurales considerados urgentes, entre ellos deterioro de techos, filtraciones, baños, cocinas y redes eléctricas y sanitarias.

Según las autoridades, la intervención de estas 44 viviendas tuvo un costo superior a 71 millones de pesos.

Santos explicó que el programa priorizó a personas envejecientes, hogares encabezados por mujeres, madres solteras y personas con discapacidad residentes en sectores tradicionales de la Ciudad Colonial, entre ellos San Antón, San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara y la zona sur.

"Con Promevi garantizamos que quienes le han dado vida histórica a la Ciudad Colonial no sean desplazados, sino que permanezcan con dignidad y calidad de vida en sus entornos", señaló.

Además de las viviendas, fueron entregadas las primeras 60 fachadas históricas recuperadas, de un total de 120 previstas. Las intervenciones abarcaron elementos como muros, cornisas, pañetes, carpinterías y herrería tradicional. De acuerdo con las autoridades, esta intervención representó una inversión de 62 millones de pesos.

Una ciudad histórica

Durante el acto, el presidente del Clúster Turístico de Santo Domingo, Manuel Martín de Oliva, destacó que la recuperación de la Ciudad Colonial debe contemplar tanto a los visitantes como a las personas que viven y trabajan diariamente en ella.

"Una ciudad preparada para recibir turistas debe ser una ciudad preparada que cuide a quienes la habitan", expresó.

De Oliva sostuvo que los visitantes disfrutan de las calles, monumentos y arquitectura del centro histórico, pero que la vida de la Ciudad Colonial se sostiene principalmente sobre las familias, comerciantes y trabajadores que permanecen allí cada día.

"La Ciudad Colonial es un patrimonio vivo; preservarla significa proteger su historia, pero también procurar que la comunidad pueda vivirla y disfrutarla", concluyó