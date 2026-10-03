David Collado anuncia segunda fase de reconstrucción vial en Arroyo Barril

Obras viales en Arroyo Barril buscan mejorar condiciones de vida de residentes. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE TURISMO. )

El Ministerio de Turismo inició este sábado la segunda fase del programa de reconstrucción vial urbana de Arroyo Barril, en Samaná, con una inversión superior a los RD$88 millones y la intervención de más de cinco kilómetros de calles.

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el inicio de los trabajos y aseguró que durante su gestión esa institución ha destinado más de RD$1,900 millones a distintas obras en la provincia de Samaná.

La nueva intervención contempla la reconstrucción de calles, contenes y aceras del distrito municipal, donde Turismo ya había ejecutado una primera etapa del programa vial.

Collado afirmó que las condiciones de las vías afectan directamente a los residentes y sostuvo que las inversiones vinculadas al desarrollo turístico deben reflejarse también en las comunidades.

"Obras como estas marcan la diferencia entre los residentes de las diferentes comunidades, elevan sus condiciones de vida, porque el bienestar del turismo debe llegar a todos", expresó.

El funcionario sostuvo que el desarrollo turístico debe trascender los establecimientos hoteleros y las zonas directamente utilizadas por los visitantes para producir mejoras en los lugares donde reside la población.

Segunda intervención vial

La segunda fase da continuidad a las obras ejecutadas anteriormente por Turismo en Arroyo Barril.

En enero de 2025, el ministerio entregó 6.44 kilómetros de calles reconstruidas en esa comunidad, además de 2.30 kilómetros de cunetas, 500 metros de contenes, alcantarillado y 24 badenes. Esa intervención tuvo un costo informado entonces de RD$63.6 millones.

Collado situó este sábado la inversión de aquella primera etapa en más de RD$70 millones.

El Plan Anual de Compras y Contrataciones de Turismo para 2026 también contempló la reconstrucción de calles de Arroyo Barril, con un monto estimado originalmente en RD$100 millones.

La inversión anunciada para los trabajos iniciados este sábado supera los RD$88 millones.

El director del Distrito Municipal de Arroyo Barril, Luis Felipe Fermín, agradeció la intervención y afirmó que la reconstrucción de las vías tendrá efectos directos sobre las condiciones cotidianas de los residentes.

Arroyo Barril ante la llegada de cruceros

Las nuevas obras se desarrollan además en momentos en que Arroyo Barril se prepara para recibir una nueva terminal de cruceros.

La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) informó en julio que la apertura de la terminal de Arroyo Barril está prevista para el 24 de noviembre de 2026 y que ya había un crucero confirmado para ese mes. El proyecto portuario supone una inversión superior a los US$70 millones, según los datos ofrecidos entonces por esa institución.

La transformación del puerto busca incorporar a Arroyo Barril con mayor intensidad al circuito de cruceros de Samaná y ampliar el flujo de visitantes hacia esa zona de la provincia.

Collado indicó que, sumadas las diferentes intervenciones realizadas por el Ministerio de Turismo en Samaná durante su gestión, la inversión pública de esa cartera supera los RD$1,900 millones.