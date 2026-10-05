El puerto de Arroyo Barril será inaugurado este 24 de noviembre con la llegada de MSC Opera

Crucero MSC Opera, el primero que estaría recibiendo el puerto Arroyo Barril una vez sea inaugurado. ( SHUTTERSTOCK )

El puerto de Arroyo Barril, en Samaná, abrirá oficialmente sus puertas el próximo 24 de noviembre con la llegada del crucero MSC Opera, que transportará alrededor de 2,000 pasajeros.

La terminal proyecta recibir unos 220,000 cruceristas durante el próximo año y alcanzar los 450,000 para 2028, de acuerdo con el director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de ITM, Mauricio Hamui, empresa responsable de la gestión del puerto.

"La intención del puerto, al abrir sus puertas el 24 de noviembre, es integrar a la comunidad de Arroyo Barril, generar buenas fuentes de empleo y beneficiar la economía de toda el área de Samaná", expresó Hamui.

El ejecutivo confirmó que el MSC Opera será el primer crucero en tocar la nueva terminal.

"El 24 de noviembre están todos invitados; tenemos la inauguración con el primer barco; llegará el MSC Opera con 2,000 pasajeros y de ahí en adelante empezarán a llegar barcos más grandes", manifestó.

Llegada de barcos de mayor capacidad

Entre esas embarcaciones figura el Legend of the Seas, cuya llegada está prevista para el 7 de enero, con capacidad para unos 7,600 pasajeros.

Hamui consideró que su arribo representará un hito para Arroyo Barril y generará un importante movimiento económico en toda la provincia.

El ejecutivo explicó que el proyecto trasciende la construcción de un muelle para cruceros, ya que contempla áreas de entretenimiento y un trabajo coordinado con el Gobierno y las autoridades para garantizar que Samaná esté preparada para recibir miles de visitantes y consolidarse como un nuevo punto estratégico del turismo de cruceros en República Dominicana.

Obras de infraestructura en Arroyo Barril

Hamui resaltó el impacto económico y social que tendrá la entrada en operación del puerto para Arroyo Barril y toda la provincia de Samaná, al tiempo que valoró las obras de infraestructura que ejecuta el Ministerio de Turismo para preparar la zona ante el aumento previsto del flujo de visitantes.

También destacó el plan de reconstrucción vial que ejecuta el Ministerio de Turismo en Arroyo Barril y valoró que el ministro de Turismo David Collado dejara iniciada la segunda fase de los trabajos, con una inversión superior a 88 millones de pesos, para intervenir más de cinco kilómetros de calles, contenes y aceras.

Hamui valoró además la estabilidad económica de República Dominicana y el clima favorable para la inversión, aspectos que atribuyó al trabajo desarrollado por el presente Gobierno y al impulso dado por el ministro de Turismo David Collado al fortalecimiento y diversificación de la oferta turística del país.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Hamui durante una entrevista realizada por Moisés González en el programa Despertar Nacional.