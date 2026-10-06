Collado impulsa transformación vial de Maimón con obras por más de RD$168 millones

El ministro de Turismo, David Collado, junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paulino; la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, y otras autoridades, durante el inicio de los trabajos. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El distrito municipal de Maimón sumará 7.4 kilómetros de vías reconstruidas y asfaltadas como parte de una nueva intervención del Ministerio de Turismo que contempla una inversión de 168,432,776 y busca mejorar tanto la movilidad de sus residentes como las condiciones de uno de los puntos turísticos de Puerto Plata.

El ministro de Turismo, David Collado, encabezó el inicio de los trabajos, que abarcarán 14 calles y forman parte de un programa más amplio de recuperación vial que ejecuta la institución en la provincia.

La intervención incluye conformación de terracería, colocación de una capa de asfalto compactado de dos pulgadas, construcción de cunetas laterales, protección de taludes y señalización horizontal y vertical.

"Estas obras impactan de manera directa en la comunidad y en la calidad de vida de su gente. Creemos en un turismo con rostro humano", expresó Collado durante el acto.

El proyecto responde también a una demanda acumulada de los residentes de Maimón, según explicó el alcalde del distrito municipal, Divison Manuel Sánchez Silverio, quien destacó que la rehabilitación de las calles figuraba entre los reclamos de la comunidad.

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"Por eso agradecemos infinitamente al ministro David Collado por atender todas nuestras solicitudes, incluyendo la intervención en playa Teco", manifestó.

La nueva inversión amplía una serie de proyectos turísticos y urbanos que se ejecutan en Maimón y otros puntos de Puerto Plata.

En abril, el Gobierno dejó iniciada la construcción de una plaza de vendedores en playa Teco con una inversión superior a 193.5 millones. Ese proyecto complementa una vía de 3.6 kilómetros inaugurada previamente y forma parte de la estrategia para reorganizar y mejorar el entorno de la playa.

Más de RD$543 millones en Maimón

De acuerdo con el Ministerio de Turismo, las inversiones realizadas en Maimón durante la gestión de Collado superan los 543 millones.

Los proyectos han combinado obras directamente vinculadas a la actividad turística con intervenciones destinadas al uso cotidiano de los residentes.

En 2023, por ejemplo, el Ministerio de Turismo inauguró un centro comunal en Maimón construido con una inversión superior a 42 millones. En esa ocasión, Collado sostuvo que el crecimiento generado por el turismo debía reflejarse también en las comunidades donde se desarrolla la actividad.

La rehabilitación de las 14 calles forma parte, además, de un plan de asfaltado y reconstrucción vial para la provincia de Puerto Plata que contempla una inversión global de 1,300 millones.

La apuesta busca fortalecer la infraestructura de una provincia que combina áreas hoteleras consolidadas con destinos en expansión como Maimón, Sosúa, Cabarete, Luperón y Punta Rucia.

Turismo también ha desarrollado proyectos viales similares en otros municipios de Puerto Plata. En Sosúa, por ejemplo, fueron entregadas en 2025 varias calles reconstruidas con una inversión cercana a RD$96 millones, dentro de una política que vincula la mejora de los espacios urbanos con el desarrollo turístico.

En Maimón, las nuevas obras tendrán un impacto más inmediato para los residentes: mejorar la circulación, reducir el deterioro de las calles y facilitar el acceso a comunidades y zonas de actividad económica.

Para las autoridades locales, la intervención representa además la respuesta a uno de los reclamos que durante años habían mantenido los residentes del distrito municipal.