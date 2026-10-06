La República Dominicana recibe más de 9.2 millones de visitantes hasta septiembre

El ministro de Turismo, David Collado, presentó la llegada de visitantes en Puerto Plata. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

La República Dominicana recibió 9,241,246 visitantes entre enero y septiembre de este año, cifra que representa un crecimiento de 7.5 % con relación a 2025, de 10.4 % respecto a 2024 y de 60.4 % en comparación con 2019.

De ese total, 7,143,993 correspondieron a turistas que ingresaron al país vía aérea y 2,097,253 que llegaron por vía marítima. Los datos fueron ofrecidos durante una conferencia de prensa realizada en Puerto Plata para presentar el comportamiento del turismo y su impacto en la economía.

"Cuando sumamos las llegadas por las vías aérea y marítima, tenemos el gran número: 9,241,246 visitantes. Seguimos haciendo historia", afirmó el ministro de Turismo, David Collado.

Llegadas crecen en septiembre

Solo en septiembre, el país recibió 684,831 visitantes, para un crecimiento de 16.4 % con relación al mismo mes de 2025. Durante ese mes llegaron por vía aérea 533,735 turistas, cifra que supone un aumento de 8.8 % respecto a septiembre de 2025.

Asimismo, el país recibió 151,096 cruceristas en septiembre, para un incremento de 54.7 % respecto al mismo mes de 2025.

Países emisores

Los principales países emisores de turistas en septiembre fueron Estados Unidos, con 39 %; Canadá, con 11 %; Colombia, con 9 %; Argentina, con 7 %; México y Puerto Rico, con 4 % cada uno; y Reino Unido y Brasil, con 3 % cada uno.

En cuanto al movimiento aéreo, los aeropuertos que concentraron los vuelos recibidos durante septiembre fueron:

Aeropuerto Internacional de Punta Cana: 47 %

Aeropuerto Internacional de Las Américas: 32 %

Aeropuerto Internacional del Cibao: 12 %

Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, en Higüero: 4 %

Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata: 3 %

Aeropuerto Internacional de La Romana: 1 %

Aeropuerto Internacional de Samaná: 1 %

La mayor cantidad de vuelos llegó desde Estados Unidos, con 41 %, seguido por Panamá, con 9 %; Colombia, con 8 %; Canadá, con 6 %; y Puerto Rico, con 5 %.

Ocupación hotelera se situó en 55 %

El ministro Collado informó que en septiembre la ocupación hotelera fue de 55 %, mientras que el nivel de satisfacción de los turistas alcanzó 4.4 puntos en una medición de cinco.

De acuerdo con los datos presentados, el 93 % de los turistas regresaría al destino, mientras que el 63 % lo recomendaría.

El funcionario proyectó que, de mantenerse el crecimiento sostenido del sector, República Dominicana recibirá más de 12.4 millones de visitantes al finalizar el año, lo que constituiría un récord histórico para el turismo local.