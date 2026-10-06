Puerto Plata recibe el primer crucero de Disney que llega a República Dominicana

Llegada de cruceristas al puerto Taino Bay en Puerto Plata el martes 6 de octubre. ( CEDIDA POR AUTORIDAD PORTUARIA )

República Dominicana incorporó este martes a Disney Cruise Line a sus rutas de cruceros con la llegada inaugural del Disney Dream a la terminal Taino Bay, en Puerto Plata.

La embarcación, procedente de Port Everglades, Estados Unidos, arribó con 3,194 pasajeros y 1,467 tripulantes, en una jornada que reunió tres cruceros en las terminales de la provincia y movilizó 12,820 pasajeros y 4,671 tripulantes.

La llegada del Disney Dream representa la primera escala de un barco de Disney Cruise Line en territorio dominicano y coloca a Puerto Plata como el primer destino del país incorporado a los itinerarios de la compañía, informó la Autoridad Portuaria Dominicana.

El arribo fue recibido por autoridades del Ministerio de Turismo, Portuaria y representantes de ITM Group, operador de Taíno Bay, quienes participaron en el tradicional intercambio de placas y llaves con motivo de la primera visita de la embarcación.

El director ejecutivo de Portuaria, Alejandro Campos, señaló que la llegada es resultado de un proceso de gestión iniciado en 2021 junto al Ministerio de Turismo y el sector privado.

Según Campos, el trabajo conjunto permitió concretar la llegada del Disney Dream antes de las fechas que inicialmente se habían previsto, entre noviembre y diciembre.

Mi Puerto Plata querido recibe hoy al @DisneyCruise Dreams . https://t.co/HKxglSNzrC — Jose Paliza (@JosePaliza) October 6, 2026

Tres cruceros en un mismo día

El barco de Disney coincidió con las operaciones del Norwegian Prima y el Carnival Mardi Gras en las terminales de cruceros de Puerto Plata.

El Norwegian Prima atracó en Taíno Bay con 3,475 pasajeros y 1,456 tripulantes, mientras que el Carnival Mardi Gras llegó a Amber Cove con 6,151 pasajeros y 1,748 tripulantes.

En conjunto, las tres embarcaciones movilizaron 17,491 personas a bordo durante la jornada.

La incorporación de Disney Cruise Line amplía la oferta de cruceros de Puerto Plata hacia el segmento familiar y abre oportunidades para actividades vinculadas con excursiones, transporte, comercio, gastronomía y otros servicios turísticos.

La presencia de la compañía continuará este mes con la llegada prevista del Disney Destiny el próximo 22 de octubre, en lo que será la segunda escala de Disney Cruise Line en República Dominicana.

De acuerdo con las proyecciones de la Autoridad Portuaria Dominicana, Puerto Plata concentrará 38 de las 43 escalas de cruceros programadas en el país durante octubre.