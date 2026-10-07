Arajet vuelve a Guayaquil con vuelos directos desde Punta Cana

Flota de aeronaves de la aerolínea dominicana Arajet. ( CEDIDA POR ARAJET )

Arajet informó que a partir de este 7 de octubre retomará sus vuelos directos entre Punta Cana y la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La aerolínea explicó que la ruta operará con vuelos desde Punta Cana hacia Guayaquil los lunes y viernes, y desde Guayaquil hacia Punta Cana los martes y sábados.

Asimismo, señaló que los pasajeros procedentes de Guayaquil, además de contar con una conexión directa con República Dominicana, podrán conectar a través de Punta Cana con destinos como Cancún, Miami, Orlando y San Juan, Puerto Rico.

"Regresar a Guayaquil representa un paso importante en nuestra apuesta por el mercado ecuatoriano, y hacerlo con vuelos iniciales con una ocupación del 100% es una señal muy positiva del potencial que vemos en esta ruta.

Este destino no solo acerca a los ecuatorianos a República Dominicana, sino que también les permite conectar con otros destinos del Caribe y Norteamérica a través de nuestra red", expresó José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, a través de un comunicado de prensa.

Según la aerolínea, Ecuador se encuentra entre los 15 principales mercados emisores de turistas hacia República Dominicana. Durante 2025, aproximadamente 67,600 turistas ecuatorianos visitaron el país, lo que representó un crecimiento del 4 % frente a 2024 y refleja el creciente interés del mercado ecuatoriano por el destino.

Amplia oferta

La reapertura de la ruta hacia Guayaquil representa un aumento en la oferta de viajes de Arajet, que actualmente conecta a República Dominicana con 30 destinos en América.

De acuerdo con datos de la aerolínea, desde el inicio de sus operaciones en 2022, ha transportado a más de cuatro millones de pasajeros.

Arajet tiene sus bases de operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, y en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Cuenta con una flota de aeronaves Boeing 737 MAX y ofrece vuelos hacia diversos destinos de América del Norte, Central y del Sur, así como del Caribe.