Ocho perfiles, el mismo destino: así gastan los turistas estadounidenses que visitan RD

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, al explicar los distintos perfiles de turistas estadounidenses que visitan el país. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La República Dominicana es el principal destino de los ciudadanos estadounidenses que quieren pasar sus vacaciones en el Caribe, con hasta 3.3 millones de turistas que llegaron al país entre enero y agosto de este año.

El 60 % de ellos viajó motivado por el descanso y la desconexión que encuentran en su estancia, pero también buscan experiencias personalizadas y asequibles, fáciles de adquirir por medios de pago digitales; el 75 % de los viajeros estadounidenses prefiere pagar con tarjetas de crédito.

Cuando un turista visita el país, gasta alrededor de 179.48 dólares diarios en distintas actividades, pero no todos los extranjeros no residentes que pernoctan en la República Dominicana prefieren quedarse en un hotel ni están todos interesados en las mismas actividades.

Para conocer mejor qué motiva a los turistas a viajar hacia la República Dominicana, el Ministerio de Turismo firmó un acuerdo de colaboración con la multinacional Visa, que ha ayudado a las autoridades a identificar hasta ocho perfiles distintos del turista estadounidense que viene al país, según su patrón de gastos.

1. El clásico Punta Cana

Así define el Mitur al turista que prefiere reservar un hotel de la región este para su descanso. Generalmente, estos turistas vienen una vez al año y tienen una estancia promedio de 3.2 días por estadía.

Se encuentra entre los perfiles más altos de gasto, con un promedio de 196 dólares diarios, aportando el 26.7 % del gasto total que realizan los estadounidenses al visitar la República Dominicana.

El alojamiento representa el 57 % de su consumo, seguido de los restaurantes (6 %), gastos de viaje (6 %), entre otros segmentos.

2. El turista urbano

Este perfil tiende a buscar actividades que pueda realizar en la ciudad, con un 64 % de ellos concentrándose en la zona metropolitana y con una estancia de hasta cinco días.

Presenta un consumo promedio de 116 dólares diarios y aportan hasta el 21.9 % del gasto total de los turistas que visitan al país.

El 16 % de su gastos se concentra en restaurantes, el 15 % en supermercados, el 13 % en almacenes y el 12 % en alojamiento, siendo estas sus principales categorías de consumo.

3. El turista sur costero

Son los turistas que se desplazan a conocer los atractivos turísticos de la región sur, aportando el 4.2 % del gasto total.

Su gasto es de 173 dólares diarios, con una característica particular: el 71 % de su consumo lo realiza en efectivo, debido a que este sigue siendo el medio de pago más utilizado en esa región.

Tienen una estancia promedio de 5.4 días y tienden a repetir el destino, ya que el 30 % de los que ha ido regresa a la zona.

4. El comprador de tours

Es ese turista que prefiere confiar su experiencia en la compra de un paquete de viaje turístico. Presenta un gasto diario de 138 dólares diarios y concentra el 6.1 % del gasto total.

El 92 % de su gasto presencial se realiza en la zona este, lo que muestra una marcada concentración de esta zona en las actividades de excursión.

5. El explorador del norte

Son aquellos turistas que se trasladan hasta la región norte del país, donde se concentra el 71 % de su gasto total.

Su consumo diario es de unos 156 dólares diarios, representando el 4.2 % de su gasto total.

6. La diáspora clásica

Los dominicanos que regresan a la República Dominicana a visitar a sus familiares y a pasar las vacaciones o las navidades también impactan significativamente a la actividad turística.

Los criollos no residentes gastan hasta 139 dólares diarios, aportando el 21.9 % del gasto total, siendo tan relevantes como los turistas urbanos.

Concentran el 48 % de su gasto presencial en la zona metropolitana, con una estancia promedio de 34.7 días y con el 80 % de ellos regresando al país.

7. El viajero

Consume un promedio de 156 dólares diarios y aporta el 3.0 % del gasto.

Distribuye el 42 % de su gasto presencial en el este y el 34 % en la zona metropolitana.

8. El auto-turista

Identificado en la presentación como self-drive, registra el mayor consumo diario entre estos ocho perfiles: 223 dólares.

Sin embargo, representa apenas el 1.7 % del gasto del conjunto. Destina el 41 % de su gasto presencial a la zona metropolitana y el 28.7 % al este.

El impacto del turista en la economía Al presentar los resultados frente a empresarios y ejecutivos de la banca este jueves, el Ministerio de Turismo resaltó que cada vez es más relevante para la toma de decisiones en el sector saber qué les interesa a los turistas cuando vienen a la República Dominicana, por lo que conocer en lo que gastan es sumamente importante para ese objetivo. "Queremos seguir innovando y entendiendo al turista que viene a la República Dominicana", resaltó el ministro David Collado, quien indicó que la industria no es relevante solo por la cantidad de personas que atrae sino "por las vidas que impacta" en el país.De su lado, la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, aseguró que los medios de pago son una vía fundamental para conocer el comportamiento del turista a la hora de realizar un consumo."Los medios de pago son una manera idónea para que esos turistas que contamos todos los meses, que gasta todos los meses, deje una huella en cada uno de los restaurantes, de las comunidades, de los food shops, con un medio de pago que se los permita porque ya en el mundo entero no se usa cash (efectivo)", manifestó. El vicepresidente senior y gerente general de Visa para el Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus, reconoció la alianza entre el Mitur y la multinacional como una de las más relevantes en la región, permitiendo suministrar datos que permiten dimensionar el peso del turismo en la economía dominicana. "Hemos visto cómo esa visión empieza a traducirse en herramientas y acciones concretas", sostuvo.