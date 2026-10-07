El 71 % de los turistas estadounidenses que viajó al sur usó efectivo por falta de medios de pago

Cada vez más viajeros quieren conocer los atractivos turísticos que la región sur tiene por ofrecer, lo que ha atraído a un segmento de visitantes desde Estados Unidos que se trasladan hasta esa zona hasta por cinco días y están dispuestos a gastar hasta un 35 % de lo que tienen programado para su estancia.

Los turistas del sur costero –como los catalogó este miércoles el Ministerio de Turismo para identificarlos dentro de ocho perfiles de consumo de los turistas desde Estados Unidos– gastan hasta 173 dólares diarios cuando se encuentran de visita por la región.

Sin embargo, tienen una limitación que otros viajeros no tienen cuando van al sur: dependen casi por completo del efectivo para sus actividades. Según los datos compartidos por la entidad, junto a la multinacional Visa, el 71 % de ellos utilizó efectivo debido a la falta de otras alternativas de pago en esa región.

"Van a un cajero y sacan efectivo porque no hay muchos cajeros en el sur, porque no hay verifones en el sur; la primera oportunidad que uno ve ahí es de que hayan más medios de pago", aseguró la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora.

En una rueda de prensa en la que el Mitur presentó los resultados de un acuerdo de colaboración con Visa para conocer el patrón de gasto de los turistas que utilizan tarjetas, Mora enfatizó que se requiere que el sector financiero vaya por los comercios, tiendas y pequeñas y medianas empresas en el sur "urgentemente", con iniciativas que estimulen la bancarización y el crecimiento de esos negocios.

"Nuestro objetivo no es solamente que tengan un verifone; es que puedan presentarse a los turistas como es; es que tengan una infraestructura que valga la pena, que tengan acceso al crédito y una tienda del nivel para atraer a los turistas", aseguró.

En el evento, que contó con la asistencia de los presidentes ejecutivos de Banreservas y Popular, Leonardo Aguilera y Christopher Paniagua, respectivamente, así como de la vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de Grupo Puntancana, Paola Rainieri (socia del BHD), Mora explicó que no hay "nadie mejor que el sector financiero" para impulsar la formalización de los comercios e incentivar a que existan mejores medios de pago para incrementar, aún más, la actividad turística de la zona.

Falta bancarización Al ser preguntada, Mora reconoció que este tipo de gasto en la región es normal, al tratarse de una región donde la moneda circulante es lo que predomina. "Para tú tener un medio de pago, primero tienes que tener una cuenta bancaria donde le va llegar al pago. Segundo, tiene que saber cómo administrar los medios de pago, conocer los esquemas de comisión", puntualizó.Indicó que la región sur contaba con alrededor de 40 años sin ningún tipo de desarrollo turístico a gran escala, lo que está cambiando a raíz del plan de expansión turística de Pedernales que, más allá de atraer cruceristas, está incentivando las inversiones en negocios dentro y fuera de esta provincia.

Se puede empezar por el teléfono celular

El vicepresidente senior y gerente general de Visa para el Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus, explicó que la mejor manera de incentivar la inclusión financiera es optar por alternativas digitales.

Reconoció que estas opciones son mucho más asequibles que lo que implica crear toda una infraestructura de sucursales bancarias, que termina limitando llegar hasta los sectores que realmente necesitan de medios de pago más ágiles.

"El tratar de llegar y ponerles un verifone no es el mecanismo; el mecanismo más eficiente que tenemos, ya reconocido no solo en el Caribe sino en Centroamérica, es el teléfono celular (...), que no sea solo pagar con tu teléfono, sino que seas pagado con tu teléfono", observó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/07102026-alianza-mitur-y-visa-luduis-tapia36-02e98868.jpg El vicepresidente senior y gerente general de Visa para el Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus, al conversar con la prensa. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Para el ejecutivo, billeteras digitales ofrecen una herramienta importante para que todo el que esté bancarizado pueda pagar con su teléfono, debido a que tanto los celulares con sistema Android o Apple disponibles en la República Dominicana ya tienen incorporada esta tecnología, lo que la hace accesible.

Indicó que Visa está trabajando, junto a la banca y las entidades reguladoras, en soluciones tecnológicas accesibles desde el teléfono celular, que faciliten los pagos a través de este medio.

¿Cuál es la tendencia de los viajeros?

Según los datos del Mitur presentados este miércoles, los turistas que viajan hasta el sur del país desde Estados Unidos planifican con antelación su viaje.

El 38.6 % agenda su vuelo previamente, el 12.7 % reserva un hotel directamente o a través de una agencia de viaje en línea, mientras que el 5.2 % prefiere reservar un alojamiento de renta corta o Airbnb. Solo el 0.5 % agenda un paquete de viajes previamente, lo que indica que esta opción está muy poco contemplada por los estadounidenses.

El 38 % de estos viajeros ya está acostumbrado a realizar turismo dentro de Estados Unidos ocasionalmente. El 14 % de ellos realiza algún consumo doméstico, mientras que el 13 % tiene una tendencia de gasto típica de un foodie (aficionado por la gastronomía).

Dentro de las pocas veces que pudieron usar efectivo, el 6 % de los turistas que visitó la región sur consumió dentro de tiendas o almacenes, el 4 % en restaurantes, el 4 % en supermercados y un 3 % dentro de alojamientos.