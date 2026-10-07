República Dominicana apuesta a un turismo más inteligente con alianza entre Mitur y Visa

El ministro de Turismo, David Colaado y el presidente del Banco de Reservas, acompañados de representantes de Visa. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El país se convierte en el primer destino de Centroamérica y el Caribe en desarrollar con Visa una alianza de esta dimensión, basada en datos, tecnología y beneficios para los visitantes.

República Dominicana busca dar un nuevo paso en la forma en que promociona su oferta turística internacional, utilizando información sobre los hábitos y preferencias de los viajeros para diseñar campañas más precisas y experiencias ajustadas a lo que buscan quienes visitan el país.

El ministro de Turismo, David Collado, y el vicepresidente senior y gerente general de Visa para Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus, presentaron este miércoles los avances de la alianza estratégica entre ambas instituciones, que convierte al país en el primer destino de Centroamérica y el Caribe en desarrollar una colaboración de esta dimensión con Visa.

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El acuerdo incorpora herramientas de inteligencia de datos que permiten analizar categorías de consumo, preferencias y comportamiento de los turistas durante su estadía, con el objetivo de orientar con mayor precisión las campañas de promoción internacional.

Collado calificó como "extraordinariamente positiva" la alianza y afirmó que la información obtenida permitirá mejorar la segmentación de los mercados y conocer con mayor detalle los perfiles de los visitantes.

"República Dominicana ha demostrado que el crecimiento del turismo también debe estar acompañado de innovación. Esta alianza con Visa nos permite avanzar hacia una promoción cada vez más inteligente, conocer mejor a quienes nos visitan y crear experiencias que agreguen valor durante todo su viaje", expresó.

La colaboración había sido anunciada inicialmente en febrero de este año en Miami. En ese momento, el Ministerio de Turismo informó que incluiría campañas conjuntas, activaciones promocionales, beneficios para viajeros internacionales y acciones dirigidas a incentivar tanto las visitas como el consumo dentro del destino.

Uno de los componentes principales de la alianza es el aprovechamiento de datos agregados sobre el comportamiento de los viajeros.

La información permitirá identificar intereses, patrones de consumo y características de distintos segmentos turísticos, lo que ofrece al país la posibilidad de dirigir su promoción hacia mercados y públicos con mayor potencial.

El objetivo, según Collado, es fortalecer la forma en que el visitante se conecta con la oferta dominicana y acompañarlo más allá de la decisión inicial de viajar.

Como parte del acuerdo también se desarrolló una plataforma de co-branding que permitirá ofrecer beneficios y descuentos especiales en gastronomía, entretenimiento, experiencias y otras actividades disponibles en República Dominicana.

De esta manera, la estrategia no se limita a aumentar las llegadas, sino que busca incrementar el valor generado durante la estadía y estimular una mayor interacción del viajero con comercios y experiencias locales.

Lemus consideró que la alianza refleja una evolución hacia un turismo más digital y sustentado en información.

"Esta alianza refleja una visión compartida sobre el futuro del turismo: una industria cada vez más competitiva, digital e impulsada por decisiones basadas en datos", afirmó.

Cifras del turismo

El ejecutivo señaló que Visa aportará herramientas de inteligencia de datos, pagos digitales y comercio transfronterizo para contribuir a un ecosistema turístico con mayores oportunidades para comercios, emprendedores y comunidades.

Visa tiene presencia en más de 200 países y territorios, una dimensión que el Ministerio de Turismo considera útil para ampliar la promoción dominicana en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

La iniciativa coincide con un año de crecimiento de las llegadas internacionales.

Entre enero y septiembre de 2026, República Dominicana recibió 9,241,246 visitantes, un incremento de 7.5 % respecto al mismo período de 2025 y de 60.4 % frente a 2019, según datos presentados este miércoles por el Ministerio de Turismo.

De ese total, 7,143,993 llegaron por vía aérea y 2,097,253 fueron cruceristas.

Solo en septiembre se contabilizaron 684,831 visitantes, un 16.4 % más que en igual mes del año pasado. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con el 39 % de los turistas aéreos registrados durante ese mes.

La combinación de ese crecimiento con nuevas herramientas para identificar qué buscan, dónde consumen y qué experiencias prefieren los visitantes apunta ahora a una segunda etapa de la estrategia turística: no solo captar más viajeros, sino utilizar los datos para atraerlos con mayor precisión y ampliar las experiencias y el gasto que realizan durante su permanencia en el país.