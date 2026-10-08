Los turistas gastan entre US$116 y US$223 dólares diarios cada vez que viajan a República Dominicana

Turistas bajo el sol en la playa de Boca Chica. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Dependiendo de las motivaciones, los intereses y la duración de su estancia, cada turista que llega a la República Dominicana desde Estados Unidos gasta entre 116 y 223 dólares diarios a través de medios de pago como Visa.

Así lo determinó un análisis del Ministerio de Turismo como resultado de una colaboración con la multinacional de pagos, que permitió identificar hasta ocho patrones de consumo (o perfiles) solo del mercado estadounidense, el más significativo para el turismo dominicano y desde el cual llegaron 3.3 millones de pasajeros vía aérea solo en los primeros ocho meses del año.

"Queremos seguir innovando y entendiendo al turista que viene a la República Dominicana", manifestó el ministro de Turismo,David Collado, durante el evento, en el que asistieron ejecutivos de la banca dominicana y gerentes de Visa.

El objetivo del análisis (que posteriormente espera ser replicado a otras nacionalidades) es el de conocer cómo gasta el turista durante su estancia.

Esto permitiría determinar hacia qué segmentos se debe dirigir la promoción turística del Gobierno con el fin de seguir atrayendo más visitantes y estimular su consumo, que tiene un impacto directo sobre los alojamientos, restaurantes y comercio dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/07102026-alianza-mitur-y-visa-luduis-tapia32-7281baad.jpg De izquierda a derecha: Jorge Lemus, VP de Visa para Centroamérica y el Caribe, Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, David Collado, ministro de Turismo, Leonardo Aguilera, presidente del Banreservas y Paola Rainieri, VP de Comunicaciones y Mercadeo de Grupo Puntacana, socia del BHD. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Patrones de consumo

Viajar por cuenta propia o alojarse en un hotel del este marca diferencias en el consumo de los turistas procedentes de Estados Unidos. Los primeros gastan hasta 223 dólares en promedio cada día, frente a los 196 dólares de quienes reservan un hotel en Punta Cana, quienes concentran una mayor proporción del gasto de todos los viajeros que llegaron a la República Dominicana desde ese destino.

Y es que los turistas que planifican sus viajes solos o enteramente por su cuenta presentaron el mayor consumo diario, pero representaron apenas el 1.7 % del gasto del conjunto. Sin embargo, quienes se alojaron en hoteles todo incluido en Punta Cana y otras zonas del este concentraron el 26.7 % durante ese período.

Otros turistas, como los que prefieren andar la zona metropolitana del país, gastaron hasta 116 dólares diarios y aportaron el 21.9 % del gasto.

Esta es casi la misma proporción de consumo de los dominicanos residentes en Estados Unidos, aunque su gasto (al igual que su estancia) es más elevada, pues estos consumen hasta 139 dólares diarios y pernoctan hasta por 34 días.

También están los turistas que se trasladan hacia la región sur (con un gasto de 173 dólares diarios), quienes visitan la región norte (gastando 156 dólares diarios) o los que conocen el país a través de tours o paquetes de viaje (con 138 dólares diarios en promedio).

Otros perfiles

El análisis del Mitur también identifica patrones de consumo adicionales, incluidos los cruceristas, los turistas de lujo, los viajeros con una residencia en la República Dominicana y quienes están en el país como un destino de tránsito.

Entre ellos, Mora destacó los cruceristas (con un gasto de hasta 105 dólares cada vez que bajan del barco) y los turistas de lujo (que gastan hasta 2,403 dólares diarios por el tipo de reservas y experiencias que consumen durante su estancia en el país).

El sur necesita de más medios de pago Los turistas que se desplazan hacia el sur para hacer turismo consumen el equivalente a 173 dólares por cada día de estancia, pero tienen la limitación de que hasta el 71 % de sus pagos deben hacerlos en efectivo por la falta de medios alternativos de pago. Al respecto, la viceministra de Turismo, Jacqueline Mora, vinculó este comportamiento con la falta de bancarización de los comercios de la región, según explicó durante la presentación.Mora llamó a la banca a respaldar iniciativas de inclusión financiera que permitan digitalizar los medios de pago en la zona.

Leer más El 71 % de los turistas estadounidenses que viajó al sur usó efectivo por falta de medios de pago