Frank Rainieri recibe el WTTC Icon Award por su contribución al desarrollo de Punta Cana
El empresario ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo turístico de República Dominicana
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) reconoció este jueves al empresario Frank Rainieri con el WTTC Icon Award, por su trayectoria en el desarrollo de Punta Cana y su aporte a la consolidación de República Dominicana como destino turístico internacional.
Rainieri recibió el reconocimiento durante la vigésima sexta cumbre del organismo, que se celebra en Malta y reúne a más de 1,000 delegados, incluidos más de 200 líderes del sector público y privado.
Rainieri comenzó a desarrollar proyectos turísticos en Punta Cana desde 1969, una actividad que contribuyó a transformar la zona en uno de los principales destinos turísticos del país. Su aporte fue destacado por la WTTC, al considerar que sus inversiones y liderazgo ayudaron a consolidar el turismo como uno de los sectores económicos más importantes de República Dominicana.
“Frank Rainieri es un verdadero pionero y líder del turismo. Su visión ayudó a crear un destino completo y demostró cómo los viajes y el turismo pueden transformar comunidades, generar oportunidades y contribuir a la prosperidad a largo plazo”, afirmó la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara.
Asimismo, valoró el liderazgo, compromiso y trabajo del empresario para consolidar el éxito turístico de la República Dominicana, destacando que su legado, continúa inspirando a quienes desarrollan destinos y a los líderes del turismo de todo el mundo.
Reconocimiento de clase mundial
El WTTC Icon Award reconoce a personas cuya trayectoria ha tenido un impacto en el desarrollo de destinos, instituciones o del sector de viajes y turismo.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo es el organismo global que representa al sector privado de los viajes y el turismo y la principal autoridad sobre su contribución económica y social en el mundo.
- Entre sus miembros figuran presidentes de consejos de administración, presidentes y directores ejecutivos de las principales empresas del sector, incluidos hoteles, aerolíneas, aeropuertos, compañías de cruceros, operadores turísticos, plataformas tecnológicas y destinos de todas las grandes regiones del mundo.
La institución tiene entre sus objetivos, trabajar para impulsar el crecimiento sostenible del sector de viajes y turismo mediante la colaboración entre líderes empresariales y gobiernos, la definición de políticas globales y la elaboración de investigaciones de referencia sobre el impacto económico del sector en el mundo.