Grupo Cana Go inaugura instalaciones en Punta Cana y anuncia proyectos inmobiliarios

Ceremonia de inauguración del Grupo Cana Go en Down Town Center en Punta Cana. ( FOTO CEDIDA POR GRUPO CANA GO )

El Grupo Cana Go inauguró sus instalaciones en Downtown Punta Cana y anunció el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios en terrenos de su propiedad, ubicados en zonas exclusivas de este destino turístico.

La empresa familiar, presidida por Eusebio Castillo Areché , ofrecerá servicios de asesoría inmobiliaria, construcción, comercialización de propiedades, amueblamiento y decoración de espacios residenciales y comerciales.

Durante la ceremonia, celebrada el pasado sábado 10 de octubre, Castillo Areché informó que próximamente dará a conocer las características, ubicaciones y fechas de inicio de varios desarrollos inmobiliarios, con los que busca ampliar sus inversiones en Punta Cana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-192351-1-5f4b1943.jpeg Participantes en la inauguración de las oficinas de Cana Go en Downtown Punta Cana. (FOTO CEDIDA POR GRUPO CANA GO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-192351-2-d7daa538.jpeg Logo deGrupo Cana Go. (FOTO CEDIDA POR GRUPO CANA GO) ‹ >

El empresario cuenta con 36 años de trayectoria y ha participado en la creación de más de 20 empresas, entre ellas Frank Muebles, fundada junto a sus hermanos en 1990 y con presencia en las cinco provincias de la región este.

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Participación familiar

La nueva compañía incorpora a la segunda generación familiar, representada por Sebastiano Castillo Del Rosario, vicepresidente de Grupo Cana Go, quien tendrá participación en la expansión y modernización de sus servicios.

La empresa dispone de un establecimiento de aproximadamente 300 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles, en el Centro de Negocios Nave Mall, con acceso desde la avenida Barceló y el bulevar Frank Rainieri.

Al acto inaugural asistieron autoridades locales, empresarios, familiares y representantes de distintos sectores. Castillo Areché, acompañado de su esposa, Isiz del Rosario Melo, y sus hijos, destacó la importancia del trabajo, la perseverancia y los valores familiares en su trayectoria empresarial.

Con esta inversión, Grupo Cana Go procura aprovechar el crecimiento turístico e inmobiliario de Punta Cana y ofrecer servicios integrales a compradores e inversionistas nacionales y extranjeros.