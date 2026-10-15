La rápida descomposición de los residuos orgánicos, el valor que le restan a otros materiales aptos para reciclar y lo contaminante que pueden resultar para el agua, la tierra y el suelo hacen de su correcta disposición una necesidad, sobre todo dentro de la industria turística.

Los residuos orgánicos representan alrededor del 50 % del tipo de desechos que generan hogares y restaurantes en la República Dominicana, pero en el caso del turismo la cifra se acerca al 60 % cuando se suman otros componentes orgánicos (como los restos de poda de los jardines en los hoteles), de acuerdo al vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel.

Adoptar prácticas turísticas cada vez más alineadas con la economía circular —que busca aprovechar los materiales y productos que normalmente se desechan, mediante su reutilización, reciclaje o transformación para darles nuevos usos— requiere encontrar a estos residuos un mejor tratamiento, un planteamiento del ejecutivo con lo que otros actores de la industria coinciden.

Ya sea como insumo orgánico para fertilizar alimentos o materia prima para la generación de biogás, estos materiales tienen varias formas de aprovechamiento de este sector, resaltaron expertos de sostenibilidad durante el IV Foro Internacional de Economía Circular, celebrado en Santo Domingo ayer y que continuará este 15 de octubre.

Plásticos, los menos

Indicó que el sector suele invertir toda la energía en combatir los residuos plásticos (que son el menor porcentaje de desechos sólidos) debido a que son muy visibles; sin embargo, indicó que los residuos sólidos requieren un manejo delicado debido a su capacidad de atraer plagas y generar mal olor, lo que hace importante que la hotelería vaya incorporando estrategias y procesos para su manejo adecuado.

Indicó que el Grupo Puntacana se ha enfocado en la revalorización de los residuos orgánicos, contando con su propia planta de compostaje industrial, con capacidad de procesar hasta 10 toneladas de residuos orgánicos diariamente para volverlos abono.

"Se está comenzando a llegar a una escala mayor, con el potencial de recibir materiales de otros hoteles".

Desde hace dos años, diecisiete hoteles en Santo Domingo se han comprometido con el reciclaje de botellas PET que luego reintegran a sus operaciones. La iniciativa, resaltada en el IV Foro Internacional de Economía Circular, ha tenido como resultado el reciclaje de hasta 14 toneladas en este período, casi 400,000 botellas. "Del producto de resina reciclada se rehace una nueva botella", aseguró la presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, Gina Eli. La vicepresidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Aguie Lendor, enfatizó que el éxito de este programa y el ahorro en costos para los hoteles mantiene el interés de expandirlo a otros destinos turísticos.

Reutilizar en huertos

Otros actores de la industria también se preocupan por revalorizar estos residuos orgánicos e incorporarlos a otros proyectos.

Este es el caso de la Fundación Cap Cana, que ha creado un huerto orgánico en el que destina el compostaje creado con los residuos orgánicos que se generan dentro de los complejos residenciales con los que cuenta.

"Hemos venido apostando a que, precisamente, esos residuos orgánicos formen parte del abono (...) y reducir la huella de carbono de nuestros residentes", puntualizó al respecto la directora de la Fundación Cap Cana, Maureen Tejeda.

El huerto, aún en fase piloto, está usando los residuos orgánicos de los propios trabajadores de Cap Cana, que emplea a 435 personas de manera directa, agregó Tejeda, quien explicó que esto también se combina con el uso de materiales biodegradables para servir, almacenar y transportar los alimentos.

El reto en los puertos

El aprovechamiento circular de los residuos sólidos generados dentro de los puertos que reciben cruceristas sigue siendo un reto para la industria.

Si bien cada línea naviera se responsabiliza del manejo del combustible y de los residuos sólidos (incluido los orgánicos) en el destino de origen de cada crucero, los desechos orgánicos dentro de los puertos turísticos siguen yendo al vertedero.

"Actualmente hemos buscado las alianzas con empresas que nos puedan suministrar, incluso, biodigestores para poder hacer el compostaje adecuado y generar el biogas o el fertilizante", explicó el director del departamento de Gestión Ambiental del Grupo ITM, Martín Serrano.

El ejecutivo de la empresa, operadora de los puertos Taíno Bay, Cabo Rojo y Samaná, precisó que aún se carece de la infraestructura para poder hacer compostaje dentro de los puertos, por lo que aún no pueden agotar el ciclo revalorizándolos en este momento.

Sin embargo, explicó que esto es algo en lo que trabajan activamente "para poderle dar una segunda vida a estos residuos".

Incentivo a la circularidad

La Fundación Puntacana, que viene trabajando estos temas desde el 2007, ha lanzado recientemente el proyecto Puntacana Circular, que busca soluciones para gestionar, tanto los plásticos como otros materiales no reciclables provenientes de hoteles, residenciales y centros educativos en Verón-Punta Cana, así como espacios estratégicos como el Aeropuerto de Punta Cana y Blue Mall Punta Cana.

El objetivo del programa al concluir su implementación es el de recuperar 2,000 toneladas de materiales reciclables, prevenir la generación de 125 toneladas de residuos y movilizar hasta 3,000 participantes en jornadas de limpieza costera y marina.

De su lado, la Fundación Cap Cana ha podido procesar alrededor de 36,000 libras de plásticos PET (alrededor de 815,000 botellas) de todas las empresas vinculadas a Cap Capa a través de su iniciativa Plastic Not Today, así como la iniciativa Aquatour, se da a través un tratamiento a las aguas residuales para poderlas reutilizar para el riego de los campos de golf.

"Siempre destacamos que aquellas empresas que no toman en cuenta la sostenibilidad en el diseño de su modelo de negocio están comprometiendo su rentabilidad futura", remarcó Tejeda.

En tanto, el Grupo ITM ha venido realizando iniciativas para disminuir el uso de plásticos de un solo uso, clasificarlos y reciclar el máximo posible generado en los puertos en los que opera desde el 2023, trabajando en conjunto con empresas como Cilpen y Ecoatlántico, mientras que en Pedernales mantienen una alianza con Nature Power, enviando los residuos reciclables que generan en Cabo Rojo a un centro de acopio en Santo Domingo.