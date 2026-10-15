Turismo presenta en Houston su estrategia de promoción ante más de 200 actores del sector

El ministro de Turismo, David Collado, durante la presentación realizada en Houston, Texas. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

Más de 200 agentes de viajes, turoperadores, representantes de líneas aéreas y otros actores de la industria turística participaron este jueves en Houston, Texas, en el roadshow internacional número 124 organizado por el Ministerio de Turismo para promover a República Dominicana como destino turístico y de inversión en Estados Unidos.

Houston ocupa actualmente la quinta posición entre los principales mercados de interés dentro de la estrategia de promoción turística, debido a su potencial de crecimiento y conectividad, según establece una nota de prensa de la institución.

Durante la jornada, el ministro de Turismo, David Collado, presentó la oferta turística ante los participantes y sostuvo encuentros con turoperadores, representantes de la industria y agentes de viajes.

Acercamiento con el mercado

Los encuentros forman parte de un modelo de acercamiento directo que busca fortalecer las relaciones comerciales, ampliar las oportunidades de negocios y aumentar la presencia de República Dominicana en los mercados internacionales.

Uno de los componentes de esta estrategia es la relación con los agentes de viajes, considerados aliados para la promoción y comercialización del destino dominicano. En ese contexto, el Ministerio de Turismo informó que ha conformado una comunidad de más de 35,000 agentes de viajes registrados en su plataforma DO Travel Rewards.

La herramienta busca fortalecer la vinculación con los profesionales del sector, facilitar el conocimiento de la oferta turística dominicana e incentivar su comercialización en los mercados internacionales.

Estrategia de promoción

La plataforma, junto con los encuentros presenciales y otras acciones desarrolladas por el Ministerio de Turismo, forma parte de una estrategia enfocada en mantener el contacto con los socios comerciales, diversificar los mercados y fortalecer el posicionamiento internacional del país.

La jornada celebrada en Houston corresponde al roadshow internacional número 124 realizado como parte de esta estrategia de promoción.

El Ministerio de Turismo indicó que estas actividades procuran ampliar las oportunidades de crecimiento del sector, fortalecer la llegada de visitantes y mantener la presencia de República Dominicana en los mercados turísticos internacionales.