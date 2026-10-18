Turismo invierte RD$76.5 millones en remozamiento de tres parques y una iglesia en Boca Chica

El ministro de Turismo, David Collado (centro) en el acto de entrega de las obras remozadas en Boca Chica. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El Ministerio de Turismo entregó este domingo tres parques y una iglesia remozada en el municipio de Boca Chica, obras que representaron una inversión conjunta de 76,532,953 pesos.

Las intervenciones incluyeron la plaza Los Caracoles, los parques Central e Infantil y la parroquia San Rafael Arcángel, e incorporaron trabajos de reconstrucción, paisajismo, iluminación, accesibilidad y renovación de espacios recreativos y religiosos.

El ministro de Turismo, David Collado, señaló que las obras respondían a reclamos de los residentes del municipio y destacó su impacto en la comunidad.

"Hoy estamos aquí entregando estas obras, (que son) viejos reclamos de la población, cuyo mayor valor es su impacto en la comunidad y su simbolismo", dijo el ministro Collado.

El funcionario sostuvo que el crecimiento del turismo debe reflejarse también en las comunidades.

"El crecimiento del turismo debe expresarse, sentirse, en el bienestar de la gente, de las comunidades", subrayó.

Parroquia San Rafael Arcángel

La remodelación de la parroquia San Rafael Arcángel contó con una inversión de 22,806,583 pesos y abarcó una intervención de 971.5 metros cuadrados, de los cuales 143.7 metros cuadrados corresponden a la parroquia y 510.4 metros cuadrados a paisajismo, entre otras áreas.

El proyecto contempló la modernización de sus instalaciones, incluyendo un área administrativa, baños de uso público y un salón de eventos. También se realizó una nueva distribución de los espacios arquitectónicos, con un área para la sacristía y un salón.

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Parque infantil

La reconstrucción del Parque Infantil de Boca Chica se ejecutó con una inversión de 19,970,944 pesos y comprendió la intervención del espacio ubicado en la intersección de las avenidas San Rafael y Duarte.

Los trabajos abarcaron 1,222 metros cuadrados e incluyeron la reconstrucción de aceras, contenes, bordillos, rampas de acceso, área de juegos infantiles y gazebo, además de tratamiento paisajístico.

También se intervino el módulo de venta existente con equipamiento y se instalaron bancos, zafacones, iluminación, señaléticas y bolardos. El proyecto incluyó la sustitución de mobiliario existente y el remozamiento de la caseta de los taxistas.

Plaza Los Caracoles

La reconstrucción de la plaza Los Caracoles representó una inversión de 16,745,425 pesos; el espacio está delimitado por la avenida Duarte y, al sur, por la playa de Boca Chica.

La intervención abarcó 1,495 metros cuadrados, distribuidos en 220 metros cuadrados de área verde, 575 metros cuadrados de pavimento y 700 metros cuadrados de camino natural de arena.

Los trabajos contemplaron la construcción de una plazoleta, paisajismo, iluminación, cambio de pavimentos y sustitución e instalación de mobiliario urbano, como zafacones, bolardos y bancos. También incluyeron la restauración de columpios y asientos altos, así como la reconstrucción de aceras y la instalación de señalética.

Parque Central

La reconstrucción del Parque Central de Boca Chica se realizó con una inversión de 17,010,000 pesos. El espacio está delimitado por la avenida San Rafael y la parroquia San Rafael Arcángel al norte, la avenida Duarte al sur, la calle Pedro Mella al este y la calle Juan B. Vicini al oeste.

La intervención abarcó 1,472 metros cuadrados, de los cuales 560 metros cuadrados corresponden a áreas verdes, 765 metros cuadrados a pavimento y 50 metros cuadrados a rampas de acceso para personas con discapacidad.

El proyecto contempló la construcción de una plazoleta de luces, trabajos de paisajismo e iluminación, cambio de pavimentos, construcción de rampas de acceso y sustitución e instalación de mobiliario urbano, incluyendo zafacones, bolardos y bancos.

Asimismo, fueron intervenidas el área infantil, los contenes y bordillos, y se instalaron señaléticas.

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