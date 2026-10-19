Remozan calles de la Ciudad Colonial con inversión de RD$61.5 millones

La calle Colón conecta con el entorno del Alcázar de Colón, uno de los principales atractivos históricos de la Ciudad Colonial. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Ministerio de Turismo (Mitur) concluyó este lunes una etapa del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas en la Ciudad Colonial, en Santo Domingo, con la entrega de las calles Colón y varios tramos de la Hostos, intervenidos con una inversión de 61.5 millones.

El proyecto comprendió la calle Colón, entre Vicente Celestino Duarte y el Fuerte del Ángulo, así como los tramos norte y sur de la calle Hostos, con trabajos que abarcaron sectores próximos a las calles Padre Billini, Arzobispo Meriño y José Gabriel García.

Durante el acto de entrega, el ministro de Turismo, David Collado, explicó que las obras forman parte de un programa de intervención orientado a mejorar la infraestructura urbana y la movilidad peatonal y vehicular en la zona.

El funcionario informó que los trabajos pendientes del programa de rehabilitación concluirán en diciembre. Según indicó, para esa fecha no quedarán calles cerradas por las obras contempladas en la segunda etapa del proyecto, que cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa también incluye la restauración de monumentos, iglesias y museos, así como la reparación de más de un centenar de viviendas y la pintura de fachadas en sectores del entorno de la Ciudad Colonial.

Trabajos en las calles intervenidas

En la calle Colón se colocaron adoquines de alto tránsito en tonos rojo y gris oscuro, además de asfalto y aceras con tabletas de hormigón gris en determinados tramos.

Los trabajos también incluyeron la rehabilitación del sistema pluvial, la adecuación de canaletas de recolección de agua y la recuperación de imbornales. Asimismo, se instalaron bancos y bolardos esféricos y trapezoidales.

La intervención contempló la renovación de la señalización vertical y horizontal, trabajos de paisajismo, siembra de robles e instalación de jardineras con trinitarias.

En la calle Hostos sur se colocaron nuevos pavimentos con tabletas de hormigón rojo y adoquines negros, además de asfalto en el tramo comprendido entre las calles Arzobispo Portes y José Gabriel García.

También se instalaron elementos de mobiliario urbano, incluidos bolardos esféricos y trapezoidales, y se habilitaron canalizaciones para redes eléctricas de media y baja tensión y sistemas de comunicación.

Los trabajos abarcaron, además, la rehabilitación del drenaje, la construcción de registros y acometidas y la adecuación de otros componentes de la infraestructura.

En el tramo norte de la Hostos se renovaron los pavimentos de las aceras con tabletas rojas y se colocaron ladrillos cerámicos en determinados segmentos. También se habilitaron registros y canalizaciones para el alumbrado público, se instalaron bolardos metálicos esféricos y se pintaron las barandas.