República Dominicana reúne a 40 delegados internacionales en congreso sobre turismo religioso

Participantes en el IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Pastoral de Turismo. ( CEDIDA POR EL MITUR )

República Dominicana fue sede por primera vez del Congreso Latinoamericano y del Caribe de Pastoral de Turismo, un encuentro que reunió a unos 40 delegados internacionales para intercambiar experiencias y debatir sobre el papel de la Iglesia católica en el desarrollo de la actividad turística.

El IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Pastoral de Turismo fue organizado por el Ministerio de Turismo (Mitur) y la Conferencia del Episcopado Dominicano bajo el lema "Hacia una Pastoral de Turismo Ordinaria y Orgánica".

La actividad se desarrolló de manera itinerante y recorrió cinco jurisdicciones eclesiásticas del país: las diócesis de Puerto Plata, La Vega, La Altagracia y Stella Maris, así como la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En cada localidad se celebraron conferencias, encuentros e intercambios de experiencias dirigidos a identificar desafíos y compartir iniciativas pastorales vinculadas al turismo.

Kirsis de los Santos Decena, encargada del Departamento de Turismo Religioso del Mitur, destacó que este segmento permite poner en valor el patrimonio religioso, histórico y cultural de los pueblos, al tiempo que promueve la participación de las comunidades en la actividad turística.

La funcionaria señaló que el congreso también busca reconocer a los actores locales como protagonistas de la vida comunitaria, más allá de su participación en el turismo como actividad económica.

Inteligencia artificial y turismo religioso

Entre los temas abordados durante el encuentro estuvo el impacto de la inteligencia artificial y la transformación digital en el sector turístico.

José Armando Tavares, fundador y exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), impartió la conferencia "Inteligencia artificial y turismo: retos éticos y oportunidades para una pastoral humanizada".

Durante su intervención, el experto planteó la importancia de aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia de los visitantes, sin descuidar la atención humana, la accesibilidad y la inclusión.

También advirtió sobre la necesidad de evitar que la digitalización genere barreras para los viajeros con dificultades para acceder a las nuevas tecnologías y defendió un modelo de innovación centrado en las personas.

Tavares llamó a promover un turismo sostenible y accesible, en el que los avances tecnológicos estén acompañados de criterios éticos y humanistas.

Próximo encuentro de turismo religioso

Como parte de la agenda de promoción de este segmento, el próximo sábado 24 de octubre se celebrará el IV Encuentro de Turismo Religioso, en el marco de la Bolsa Turística del Caribe.

El Ministerio de Turismo y la Iglesia católica también impulsan los denominados Senderos de la Fe, una iniciativa orientada a promover el patrimonio espiritual, histórico y cultural del país.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos por ampliar las opciones turísticas dominicanas mediante propuestas que integren las tradiciones religiosas, la historia y las experiencias culturales de las comunidades.