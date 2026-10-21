Resumen Turismo recibe Premio Nacional de Turismo 2026 por su trayectoria

Manuel Quiterio Cedeño recibe el Premio Nacional de Turismo en la categoría Comunicación. En la ceremonia de premiación, a su izquierda, Yenny Polanco Lovera, y a la derecha Yamiris Liriano e Iván Cunillera. ( IMAGEN CEDIDA POR CICOM )

Resumen Turismo , considerado el primer diario dominicano y de América Latina especializado en información turística, fue reconocido como Medio de Comunicación Destacado en Turismo 2026 , durante la quinta edición del Premio Nacional de Turismo, celebrada en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo.

El galardón fue recibido por Manuel Quiterio Cedeño, fundador y director general de la publicación, y Yamirys Liriano, directora ejecutiva, en reconocimiento a la trayectoria del medio y sus contribuciones a la difusión, promoción y posicionamiento de la República Dominicana como destino turístico.

La distinción, se destacó en una nota de prensa, puso de relieve el trabajo informativo desarrollado por Resumen Turismo, que nació en 1988 y circula desde 1991, así como su papel en la divulgación de los atractivos nacionales y el seguimiento a las actividades de una de las principales industrias de la economía dominicana.

El reconocimiento se suma a otros galardones recibidos por la publicación y su fundador durante más de tres décadas de ejercicio profesional. En 1990, Resumen Turismo obtuvo el Premio Anual de Turismo, que entonces concedía el Ministerio de Turismo, mientras que Cedeño recibió personalmente el correspondiente a 1992, entregado en septiembre de 1993.

Un reconocimiento internacional

Uno de los principales antecedentes de la publicación se remonta a 1996, cuando la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe reconoció a Resumen Turismo como el primer diario de información turística de América, durante una competencia internacional en la que participaron revistas y boletines de organizaciones empresariales vinculadas al sector.

La publicación pudo participar gracias a un acuerdo con la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), mediante el cual desempeñaba las funciones de boletín informativo institucional de esa entidad.

Cedeño recordó que, durante el proceso de evaluación, tuvo que presentar el acuerdo suscrito entre CICOM y Asonahores, debido a las dudas del presidente del comité encargado de otorgar el premio, quien no creía que una asociación hotelera del Caribe estuviera vinculada a la publicación de un diario especializado en turismo.

El comunicador también destacó el respaldo que recibió en 1988 del empresario Jimmy Pastoriza, quien aportó 75,000 dólares para transformar Cedeño y Asociados en CICOM, empresa desde la cual impulsó sus proyectos de comunicación y periodismo especializado.

Una carrera de distinciones

A lo largo de su trayectoria, Manuel Quiterio Cedeño ha recibido reconocimientos de instituciones públicas, universidades, organizaciones empresariales y entidades periodísticas.

Entre las distinciones figuran las otorgadas por los ministerios de Turismo, Cultura, Educación y Defensa, Asonahores, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad APEC y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

También ha sido reconocido por asociaciones hoteleras de las regiones Este y Norte del país y recibió la Medalla al Mérito Periodístico durante la presidencia de Hipólito Mejía.

En 2025 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo, una de las principales distinciones de su carrera profesional.

El reconocimiento concedido ahora a Resumen Turismo se produce en el marco de la quinta edición de un premio que busca distinguir las contribuciones de empresas, instituciones y profesionales al desarrollo del turismo dominicano.

Para Cedeño, la distinción representa un nuevo reconocimiento a una trayectoria vinculada al periodismo especializado y a la comunicación de una industria cuyo crecimiento ha transformado la economía nacional.