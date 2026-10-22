Arajet destaca crecimiento en el mercado mexicano y proyecta más de 398,000 pasajeros en 2026

Un avión de la aerolínea Arajet. ( CEDIDA POR ARAJET )

La aerolínea Arajet informó que ha transportado más de 580,000 pasajeros entre República Dominicana y México desde que inició sus operaciones en ese mercado en 2022, y proyecta superar los 398,000 pasajeros al cierre de 2026, incluidas las conexiones.

De acuerdo con un documento de prensa, la compañía proyecta que el intercambio aéreo entre ambos países supere los 398,000 pasajeros al cierre de 2026, frente a los 76,049 registrados en 2022.

Dijo que este incremento representaría un crecimiento de 423 %, respecto a 2022.

La empresa dijo que a cuatro años de su entrada al mercado mexicano, ha ampliado su oferta de rutas y frecuencias para conectar a Santo Domingo con destinos como Ciudad de México y Cancún, así como las rutas entre Ciudad de México y Punta Cana.

La aerolínea inició sus operaciones en septiembre de 2022 con la ruta entre Santo Domingo y Ciudad de México, a través del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Según la empresa, la expansión de las conexiones ha facilitado los viajes entre ambos países y ha permitido que pasajeros mexicanos utilicen a República Dominicana como punto de conexión hacia otros destinos del continente.

"México ha sido un mercado estratégico para Arajet desde el inicio de nuestras operaciones. En estos cuatro años hemos visto cómo una mayor oferta de conectividad puede generar nueva demanda y facilitar que cada vez más mexicanos descubran República Dominicana, al mismo tiempo que utilizan nuestra red para continuar hacia otros destinos de América. La evolución del mercado confirma el potencial que existe para seguir creciendo", afirmó Manuel Luna, director de Comunicación y Asuntos Externos de Arajet.

Proyecciones de Arajet

Para el cierre de 2026, Arajet espera transportar más de 240,000 pasajeros en la ruta de México, incluidas las conexiones, y operar 18 frecuencias semanales entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Cancún. La cifra representaría un crecimiento del 17 % respecto a 2025.

De cara a 2027, la compañía contempla incorporar tres frecuencias semanales adicionales e incrementar su capacidad en un 17 %. Además, indicó que los viajeros mexicanos pueden acceder a 30 destinos mediante las conexiones de su red.

"El crecimiento de Arajet refleja también el crecimiento de los mercados en los que operamos. En México hemos visto cómo una mayor oferta de conectividad puede estimular la demanda y abrir nuevas oportunidades de viaje. Nuestro objetivo es continuar ampliando nuestra presencia y hacer que más viajeros tengan acceso a República Dominicana y, desde ahí, a otros destinos de nuestra red", agregó Luna.

El ejecutivo señaló que la aerolínea busca continuar expandiendo sus operaciones en México y aumentar las opciones de viaje hacia República Dominicana y otros destinos de su red.

"Comenzamos a volar a México hace cuatro años con la visión de ofrecer una nueva alternativa de conectividad y hoy vemos un mercado mucho más dinámico. La siguiente etapa será seguir creciendo de manera sostenible, aumentar nuestra capacidad y ofrecer a los pasajeros que viajan desde y hacia Ciudad de México y Cancún más opciones para llegar a República Dominicana y conectar desde ahí con otros destinos. México seguirá siendo una pieza importante dentro de nuestra expansión", puntualizó Luna.