Turismo impulsa la producción nacional y fortalece los avances de RD contra el hambre

El director general de la FAO, Qu Dongyu. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

El crecimiento del turismo dominicano está abriendo nuevas oportunidades para los productores agropecuarios y fortaleciendo los esfuerzos nacionales para mejorar la seguridad alimentaria, señaló el Ministerio de Turismo, el cual destacó que este avance adquiere mayor relevancia tras la reciente salida de República Dominicana del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Turismo presentó este domingo al director general de la FAO, Qu Dongyu, la experiencia dominicana de vinculación entre la industria turística y la producción nacional, con el objetivo de ampliar los mercados para los agricultores, generar empleos y contribuir al desarrollo económico de las comunidades.

El encuentro se produce tres meses después de que la FAO reconociera a República Dominicana por reducir la prevalencia de subalimentación de 21.3 % en el período 2004-2006 a menos del 2.5 % entre 2023 y 2025, resultado que permitió al país salir del Mapa del Hambre.

Te puede interesar Director de la FAO visita proyecto de agricultura familiar de Supérate en Higüey

Durante la actividad, el viceministro de Turismo, Carlos Peguero, destacó que el dinamismo de la actividad turística representa una oportunidad para que miles de productores nacionales encuentren mercados estables donde comercializar sus cosechas y ampliar sus operaciones.

"Nuestro sector turístico ha sido un aliado fundamental en el esfuerzo nacional por garantizar la seguridad alimentaria. República Dominicana acaba de salir del Mapa del Hambre y este logro es también resultado de una visión de desarrollo que ha integrado al turismo con la producción nacional, generando mercados estables para nuestros productores, más empleos y mayores oportunidades para las comunidades", expresó.

Oportunidades para el campo

Peguero explicó que la demanda de alimentos y servicios generada por millones de visitantes permite fortalecer las cadenas de suministro y crear oportunidades comerciales para agricultores, ganaderos y empresas proveedoras de la industria hotelera.

Durante su exposición, citó compras anuales vinculadas a la actividad turística superiores a RD$98,000 millones, como muestra de la capacidad de este sector para dinamizar otras actividades económicas.

El funcionario sostuvo que el crecimiento turístico debe ir acompañado de una mayor participación de los proveedores nacionales, particularmente de pequeños y medianos productores con capacidad de abastecer establecimientos hoteleros.

"Cada nuevo turista que recibimos genera una mayor demanda de bienes y servicios producidos en nuestro país. Esto impulsa la agricultura, fortalece las cadenas de valor, crea empleos y contribuye al bienestar de miles de familias dominicanas", señaló.

También destacó que la expansión de la actividad turística exige aumentar la capacidad productiva nacional, mejorar los estándares de calidad e inocuidad alimentaria e incorporar nuevas tecnologías para responder a la demanda.

Integración en Cabo Rojo

Uno de los proyectos presentados fue el desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales, donde el Gobierno y la FAO trabajan en iniciativas dirigidas a preparar a los agricultores de la región Enriquillo para abastecer la demanda que generarán los nuevos hoteles.

La estrategia contempla fortalecer la producción agrícola, mejorar la comercialización y promover sistemas de abastecimiento que permitan aprovechar el crecimiento turístico en beneficio de las comunidades del suroeste.

Entre las iniciativas vinculadas a esta estrategia figura el Centro Agroindustrial Enriquillo Norte, promovido mediante la iniciativa Mano de la Mano de la FAO, cuyo propósito es elevar la capacidad productiva y facilitar la conexión de los agricultores con nuevos mercados.

Avances reconocidos por la FAO

Por su parte, Qu Dongyu manifestó su satisfacción por realizar su primera visita a República Dominicana y conocer directamente la experiencia de integración entre turismo, agricultura y desarrollo territorial.

El director general de la FAO valoró los avances alcanzados por el país en materia de seguridad alimentaria y reiteró la disposición del organismo de continuar apoyando iniciativas que contribuyan al bienestar de las comunidades.

Durante el encuentro también se abordaron oportunidades para reducir el desperdicio de alimentos en los hoteles, mejorar la trazabilidad de los productos y promover prácticas de producción y consumo sostenibles.

La directora de Inteligencia del Ministerio de Turismo, Liliana Cruz, presentó la exposición Turismo como plataforma de encadenamientos con la producción nacional, mientras que Eric Dorrejo expuso los avances de la iniciativa Mano de la Mano en Pedernales.

Asimismo, Mildre de Sierra, representante de Meliá, presentó Optic Waste, una herramienta dirigida a medir y reducir el desperdicio alimentario en la industria hotelera.

En la actividad participaron el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, y Frank Rodríguez, director comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), junto con autoridades y representantes de organismos internacionales.

La propuesta dominicana busca aprovechar la expansión turística para aumentar las compras locales, fortalecer la producción agropecuaria y extender los beneficios económicos de esta industria a más comunidades del país.