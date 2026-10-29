La República Dominicana e Italia avanzan hacia una nueva etapa en sus relaciones económicas, comerciales, turísticas y culturales, impulsada por el acercamiento entre sus sectores empresariales, la ampliación de la conectividad aérea y nuevas iniciativas de cooperación para mejorar la atención a los visitantes italianos.

Así lo expresó el embajador de Italia en la República Dominicana, Sergio Maffettone, durante un acto en el que se anunció la concesión de becas para capacitar en lengua italiana a 20 agentes de la Policía Turística (Politur), con el apoyo de Casa de Italia.

Entre los anuncios destacados por el diplomático figura la entrada en operación, el próximo 30 de noviembre de 2026, de un nuevo vuelo directo entre Roma y Santo Domingo, que se sumará a las conexiones aéreas existentes entre Italia y destinos dominicanos como Punta Cana y La Romana, así como a la conectividad con Milán mencionada por el embajador.

Maffettone resaltó la participación de representantes del empresariado dominicano en encuentros celebrados en Roma, entre ellos integrantes del Grupo Puntacana, del Grupo Inicia, vinculado a la familia Vicini, así como Marrazzini y otros empresarios dominicanos.

"Tenemos a importantes representantes de la industria dominicana en Italia y a destacados empresarios interesados en fortalecer los vínculos entre ambos países. Seguramente aumentará el número de viajes de negocios y de visitas empresariales", afirmó Maffettone.

El embajador consideró que estos acercamientos pueden contribuir a ampliar las oportunidades de inversión, cooperación e intercambio comercial entre ambas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-110234-am-1-3530a358.jpeg El embajador de Italia en la República Dominicana, Sergio Maffettone. (ADRIANA SUELS)

Nueva conexión aérea entre Roma y Santo Domingo

Maffettone valoró la nueva ruta aérea como una oportunidad para facilitar los viajes turísticos y empresariales, además de fortalecer los vínculos entre ambos países.

"Ahora tenemos alrededor de 100,000 turistas italianos que llegan cada año a la República Dominicana. Esperamos que esta cifra continúe creciendo", expresó.

También destacó la difusión de publicidad turística dominicana en la televisión italiana, una iniciativa que, según indicó, contribuye a aumentar la visibilidad del país entre los potenciales visitantes europeos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-110231-am-ac74be9d.jpeg El director central de Politur, general Minoru Matsunaga Matsunaga. (ADRIANA SUELS)

Italia será país invitado de honor en feria agropecuaria

El embajador también resaltó la participación de Italia como país invitado de honor en una feria agropecuaria prevista del 4 al 14 de marzo de 2027. El evento permitirá promover oportunidades de negocios y estrechar los vínculos entre productores y empresarios de ambos países.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto de la Embajada dominicana en Italia, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y la diáspora dominicana en iniciativas como la Semana Dominicana en Italia, orientadas a proyectar la imagen del país y fortalecer las relaciones económicas y culturales.

Maffettone consideró que estos espacios contribuyen a dar a conocer la oferta turística dominicana y generar nuevas oportunidades de intercambio.

Politur capacitará a sus agentes en lengua italiana

En el ámbito turístico, el diplomático destacó la entrega de becas para capacitar en italiano a 20 agentes de Politur, una iniciativa desarrollada con el respaldo de Casa de Italia, institución que asumirá la formación lingüística.

El acto contó con la participación del presidente de Casa de Italia, Ángelo Viro, y del director central de Politur, general Minoru Matsunaga.

"Hoy celebramos el inicio de un importante proyecto de trabajo conjunto con Politur, con el apoyo de Casa de Italia, para formar agentes dominicanos que puedan hablar italiano y ayudar a los turistas que enfrenten dificultades durante su estadía", manifestó el embajador.

Los agentes beneficiados prestan servicio en destinos como la Ciudad Colonial, Boca Chica, Juan Dolio, Bayahíbe y La Romana, donde el conocimiento del idioma puede facilitar la comunicación, orientación y asistencia a los visitantes italianos.

Maffettone expresó su confianza en que la institución pueda ampliar progresivamente la enseñanza de idiomas extranjeros entre sus miembros.

"Es una capacitación importante para las fuerzas policiales, porque puede mejorar la efectividad de la labor que realizan cada día para proteger a los turistas", sostuvo.

La iniciativa forma parte de las actividades de la XXVI Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, celebrada bajo el lema "Lengua geniale: idear, proyectar, crear con el italiano", y vincula la promoción cultural con acciones para fortalecer los servicios turísticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/whatsapp-image-2026-10-29-at-110226-am-2f0c915b.jpeg La actividad se desarrolla en la casa Italia. (ADIANA SUELS)

Diálogo político y cooperación cultural

El embajador anunció, además, que para finales de 2026 está prevista la celebración en la República Dominicana de un mecanismo bilateral de diálogo político, con el propósito de profundizar la agenda común y explorar nuevas posibilidades de cooperación.

"Al final del año tendremos también un diálogo político bilateral aquí en la República Dominicana. Es posible que ampliemos la oferta cultural de ambos países", señaló.

Maffettone reafirmó la disposición de Italia de continuar fortaleciendo sus relaciones con la República Dominicana mediante iniciativas que integren los intercambios comerciales, el turismo, la cooperación institucional y la promoción cultural.

"Todos sabemos cuán importante es el sector turístico para la República Dominicana. Por eso, Italia está dispuesta a fortalecer sus lazos con el país", concluyó.