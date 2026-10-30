Inician megaproyecto turístico Yanuna en Macao con inversión superior a US$ 1,000 millones

Vista aérea de la zona dónde se construirá el megaproyecto Yanuna, en Playa Macao. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó este viernes el primer palazo del megaproyecto turístico Yanuna, ubicado en Playa Macao, provincia La Altagracia, cuya inversión global en sus distintas etapas superará los 1,000 millones de dólares.

El desarrollo turístico contempla la construcción de hoteles y residencias, con una primera etapa de 548 habitaciones hoteleras, distribuidas entre 250 correspondientes a The Ritz-Carlton Yanuna y 298 a Casa Mirallá, The Luxury Collection, ambas marcas pertenecientes a Marriott International.

La iniciativa también incluirá 25 residencias de The Ritz-Carlton y otros componentes residenciales. Sus promotores proyectan iniciar operaciones en 2029, con una oferta orientada al segmento turístico de lujo.

Durante el acto, los inversionistas informaron que el desarrollo generará alrededor de 1,500 empleos directos durante la construcción y más de 1,600 puestos de trabajo cuando entre en funcionamiento.

Asimismo, anunciaron que priorizarán la contratación de trabajadores locales, la capacitación de talento dominicano y la participación de suplidores nacionales, mediante acciones coordinadas con la comunidad de Macao.

En materia ambiental, los responsables del proyecto señalaron que se contemplan medidas para preservar las características naturales de la zona, incluidas sus playas, dunas, manglares, bosques y espacios de anidamiento de tortugas marinas.

Abinader reitera proyecciones de inversión extranjera y exportaciones

Durante su intervención, el presidente Luis Abinader reiteró que la República Dominicana proyecta recibir 5,300 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2026, por encima de los 5,000 millones de dólares registrados en 2025.

El mandatario también informó que las exportaciones dominicanas superarían los 17,000 millones de dólares en 2026, frente a los casi 16,000 millones de dólares del año anterior.

Estas cifras fueron presentadas como parte de las perspectivas económicas del país y de las condiciones para continuar atrayendo inversiones y ampliando la actividad productiva.

Abinader sostuvo, además, que la República Dominicana tiene capacidad para recibir hasta tres veces más turistas que los que llegan actualmente, siempre que el crecimiento del sector se mantenga bajo criterios de sostenibilidad, organización, disciplina y seguridad ciudadana.

El presidente mencionó otros proyectos hoteleros que se desarrollan o están previstos en el territorio nacional, entre ellos inversiones de Four Seasons, Aman y Accor, como parte de la expansión de marcas internacionales en el mercado turístico dominicano.

Empresarios destacan condiciones para invertir en el país

Durante la ceremonia, los empresarios Javier Tejada y Yamil Isaías agradecieron al presidente Abinader el respaldo ofrecido al sector turístico y señalaron que las políticas de su Gobierno han favorecido el desarrollo de nuevas inversiones.

Javier Tejada, presidente del Consejo de Administración de Yanuna, sostuvo que el crecimiento del turismo dominicano responde a una política de Estado orientada a fortalecer la industria, mejorar la conectividad y desarrollar infraestructuras.

"Eso no ha ocurrido por accidente. Ha ocurrido porque su Gobierno asumió el turismo como una política de Estado, porque continuó invirtiendo en conectividad e infraestructura, porque ha preservado la estabilidad económica y la seguridad jurídica", expresó.

Tejada señaló que, durante la gestión de Abinader, la República Dominicana superó por primera vez la barrera de los 10 millones de visitantes, resultado que vinculó con las políticas públicas implementadas en el sector.

Consideró que una inversión de la dimensión de Yanuna requiere condiciones de estabilidad económica, seguridad jurídica e infraestructura que permitan desarrollar proyectos de largo plazo.

Por su parte, Yamil Isaías, presidente de la Junta Directiva de Yanuna y representante del fondo de inversión Pioneer II, agradeció la disposición del mandatario para escuchar las propuestas de inversión durante los últimos seis años.

Explicó que, en sus conversaciones con el jefe de Estado, el desarrollo de Yanuna fue uno de los temas recurrentes, debido al interés de concretar el proyecto en Playa Macao.

"Ha sido un privilegio poder contar con un acceso a un presidente como usted. Ha sido un privilegio de mi vida, se lo agradezco mucho", expresó Isaías.

Turismo destaca coordinación para desarrollar Yanuna

El ministro de Turismo, David Collado, explicó que la puesta en marcha del megaproyecto fue posible mediante la coordinación entre el Gobierno y los inversionistas, luego de superar diferentes obstáculos que habían retrasado su desarrollo.

Indicó que se conformó una mesa de trabajo para abordar las dificultades existentes, coordinar esfuerzos y encontrar soluciones que permitieran concretar la inversión.

Collado también se refirió al acompañamiento del presidente Abinader en la promoción de nuevos proyectos turísticos y a la coordinación de las instituciones públicas involucradas.

"Hubiera sido imposible que como ministro de Turismo pudiera desarrollar una agenda de éxito sin la visión, sin la entrega y la coordinación del presidente de la República en estos temas del turismo de la República Dominicana", expresó.

El funcionario sostuvo que iniciativas como Yanuna permiten ampliar la oferta hotelera, diversificar los destinos y atraer visitantes con mayor capacidad de gasto.

Asimismo, proyectó que la República Dominicana podría alcanzar los 12 millones de visitantes durante 2026 y destacó el crecimiento de un 31 % en el mercado canadiense.

Al referirse al desarrollo turístico de Playa Macao, señaló la necesidad de acompañar las inversiones con mejoras en infraestructura y mecanismos que permitan integrar a las comunidades cercanas.

En ese sentido, consideró importante que los residentes de la zona puedan acceder a oportunidades de empleo y participar en las actividades económicas vinculadas con los nuevos establecimientos turísticos.

Autoridades y empresarios presentes

En el acto también participaron la gobernadora Daysi De Óleo; el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri; el director de Politur, general Minoru Matsunaga; el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal; el superintendente de Pensiones, Francisco Torres; el vicepresidente de Banreservas, Ysidro García; el presidente de Pioneer, Héctor Garrido; el gerente general de Yanuna, Luis Flores; entre otras personalidades.