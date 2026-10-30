Puerto Plata proyecta recibir 60 cruceros durante noviembre
La programación representa un aumento de un 57.9 % respecto a octubre, con 22 llegadas adicionales a través de las terminales Amber Cove y Taíno Bay
El destino Puerto Plata tiene prevista la llegada de 60 cruceros durante noviembre de 2026, distribuidos entre las terminales Amber Cove y Taíno Bay.
Así lo establece el calendario de operaciones del Ministerio de Turismo.
La programación supone un aumento del 57.9 % respecto a octubre, cuando ambas terminales recibieron 38 cruceros, lo que representa 22 operaciones adicionales.
Del total de llegadas previstas para noviembre, 26 corresponden a Amber Cove y 34 a Taíno Bay.
Impacto económico
Atahualpa Paulino, representante local del Ministerio de Turismo, destacó que el incremento de las operaciones representa oportunidades económicas para los distintos sectores vinculados a la actividad turística, entre ellos guías, transportistas, comerciantes, restaurantes y otros prestadores de servicios.
- Informó que la institución mantiene la coordinación con los actores del sector para contribuir a la recepción de los visitantes y fortalecer a Puerto Plata como destino de cruceros.
El Ministerio de Turismo precisó que la programación está sujeta a cambios, cancelaciones o la incorporación de nuevas operaciones.