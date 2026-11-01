Grupo Puntacana cumple 57 años con apuesta por el turismo deportivo, el lujo y la sostenibilidad

El Grupo Puntacana fue Fundado en 1969. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Grupo Puntacana conmemora este domingo 1 de noviembre sus 57 años de fundación, con una estrategia enfocada en diversificar la oferta turística dominicana mediante el desarrollo del turismo deportivo, la hotelería de lujo, la promoción cultural y los proyectos de sostenibilidad ambiental y social.

Fundada en 1969, cuando la zona de Punta Cana contaba con apenas unas 52 familias, la empresa ha sido uno de los principales actores en el desarrollo turístico de la región Este del país.

Uno de los hitos de ese proceso fue la construcción del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, considerado el primer aeropuerto internacional de propiedad privada del mundo y que actualmente recibe más de 11 millones de pasajeros al año.

Al conmemorar el aniversario, el fundador y presidente de Grupo Puntacana, Frank R. Rainieri, destacó que el principal legado de la empresa ha sido la creación de oportunidades y el crecimiento de las comunidades vinculadas al desarrollo turístico.

"Cuando llegamos a Punta Cana, aquí no había nada más que naturaleza y la ilusión de construir algo para el país. Cincuenta y siete años después, lo que más nos enorgullece no son los hoteles ni el aeropuerto, sino la comunidad que crece alrededor de ellos y las oportunidades que hemos podido crear juntos", expresó Rainieri.

Apuesta al turismo deportivo

Entre las áreas de crecimiento de la empresa figura el turismo deportivo, con eventos internacionales que buscan atraer visitantes y posicionar al país como escenario de competencias de alto nivel.

Uno de los principales atractivos es el Corales Puntacana Championship, torneo oficial del PGA TOUR que en su novena edición reunió a 144 jugadores profesionales de 20 países y cinco continentes.

Según los datos ofrecidos por la empresa, el evento alcanzó 4,800 millones de impresiones mediáticas en plataformas digitales y medios impresos de 153 países, además de 3.4 millones de espectadores de televisión en Estados Unidos.

La apuesta deportiva también incluye disciplinas como pádel, tenis y polo, con actividades realizadas en Puntacana Resort y la participación de figuras internacionales como el español Coki Nieto, del circuito profesional de pádel, y el tenista Carlos Alcaraz, actual número tres del mundo.

A esto se suma una alianza estratégica con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF), orientada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la atracción de equipos profesionales y competencias internacionales a la región Este.

La empresa también respalda a deportistas dominicanos. A través de Fundación Grupo Puntacana acompaña al boxeador Junior Alcántara en su preparación para el próximo ciclo olímpico y mantiene su colaboración con Creando Sueños Olímpicos (CRESO).

Nuevos proyectos hoteleros

En el segmento de lujo, Grupo Puntacana trabaja en la expansión de su oferta hotelera con proyectos que buscan atraer visitantes de mayor poder adquisitivo.

Entre las iniciativas figura Serena a Luxury Collection, cuya apertura está prevista para 2027, y Rosewood Punta Cana, proyectado para 2029, que marcará la llegada de la marca Rosewood Hotels & Resorts a República Dominicana.

Cultura y conservación ambiental

La diversificación de la oferta también abarca el arte y la cultura. En ese ámbito, la empresa inauguró el pasado 23 de octubre el Centro Cultural Rainieri, en un acto al que asistió el presidente Luis Abinader.

El espacio está concebido para promover la historia, el patrimonio y las expresiones culturales dominicanas, además de servir como punto de encuentro para las comunidades de la región y los visitantes que llegan al destino.

En materia ambiental, Fundación Grupo Puntacana inauguró nuevas instalaciones del Centro de Innovación Marino (CIM), dedicado a la investigación, educación y restauración de los ecosistemas marinos.

Durante el último año, la fundación produjo 303,000 nuevos corales para la restauración de arrecifes y alcanzó una capacidad de cultivo científico de 25,100 corales. También realizó 900 visitas de educación ambiental y publicó dos investigaciones científicas internacionales.

Entre otras acciones, monitoreó 25 parejas de gavilanes, documentó 30 volantones, procesó 65 toneladas de residuos orgánicos y produjo 15 toneladas de lombricompost.

A estas iniciativas se suma Puntacana Circular, un proyecto desarrollado junto a Parley Dominicana para promover la recuperación de materiales y el aprovechamiento de residuos mediante prácticas de economía circular en Punta Cana y Verón.

La empresa agrupa a más de 18,000 colaboradores directos e indirectos y mantiene como eje de su estrategia el desarrollo de una comunidad turística vinculada al respeto por la naturaleza y la responsabilidad social.

Programas sociales y comunitarios

La Fundación Grupo Puntacana también informó sobre los resultados de sus programas de salud, educación y emprendimiento.

En el área de salud, 1,583 pacientes recibieron atención gratuita mediante misiones médicas comunitarias y se realizaron 1,120 procedimientos odontológicos.

Sus centros especializados atendieron a más de 25,000 niños en el Centro de Atención Pediátrica Oscar de la Renta; más de 5,000 pacientes en el Centro de Lucha contra la Ceguera Dr. Zato, y más de 4,000 personas en el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI).

En educación, la red impulsada por la fundación cuenta con más de 870 estudiantes y durante el período otorgó 60 becas.

La organización también acompañó a las Artesanas Nuestra Señora de Punta Cana, una iniciativa que agrupa a 25 mujeres cuyos emprendimientos alcanzaron ventas superiores a los 150,000 pesos mensuales.

Reconocimientos

Durante el último año, Grupo Puntacana fue reconocida por el monitor MERCO 2025 como empresa líder del sector turismo y ocupó el octavo lugar en reputación corporativa a nivel nacional.

También fue incluida entre las empresas con mejor reputación y talento humano de la región por Revista Summa, mientras que Revista Mercado la ubicó en el puesto 27 de su clasificación de las 125 mejores empresas para trabajar en 2026, liderando el sector turístico.

En materia de sostenibilidad, tres hoteles del complejo Puntacana Resort —Tortuga Bay, The Westin Puntacana Resort y Four Points by Sheraton Puntacana Village— obtuvieron la certificación internacional Green Key.

Asimismo, Frank R. Rainieri recibió el WTTC Icon Award 2026 por su trayectoria y contribución al desarrollo turístico de Punta Cana y República Dominicana.

Al cumplir 57 años, Grupo Puntacana reafirma su apuesta por un modelo de desarrollo turístico que combina inversión, generación de empleos, conservación de los recursos naturales y oportunidades para las comunidades.