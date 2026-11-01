Inauguran mirador para impulsar el ecoturismo en Tireo

El Mirador Tireo, nuevo atractivo turístico de la comunidad de Tireo, provincia La Vega. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

La Alcaldía del distrito municipal de Tireo entregó un nuevo espacio de bienvenida e identificación de la comunidad, como parte de las iniciativas dirigidas a promover sus atractivos naturales y desarrollar la actividad turística en esta demarcación de la provincia La Vega.

Durante la actividad, el director distrital estimó que Tireo recibe aproximadamente 220,000 visitantes al año, aunque no precisó la metodología utilizada para establecer esa cifra ni si corresponde exclusivamente a esa demarcación o al flujo de personas que visita la zona de Constanza.

Al pronunciar el discurso central, el funcionario destacó la ubicación de la comunidad y su relación con Constanza, al que definió como su municipio hermano.

"Esta es también la puerta de entrada a Constanza. Cuando cuidamos y embellecemos Tireo, estamos dando una bienvenida que beneficia a ambos pueblos", expresó.

Entre los atractivos y proyectos turísticos que pertenecen al territorio de Tireo, el alcalde mencionó Agua Sana, El Arroyaso y Los Paticos, así como los desarrollos Constanza Hill, Colinas del Bosque, Villa Neblina y Alpes, entre otros.

La obra fue impulsada por Marcia Batista, Leandro Quezada, Hidalgo Peralta y Almarante Cerrata, a quienes el director distrital reconoció durante su intervención.

También agradeció a los familiares de Erick Suriel, fallecido, por permitir que la construcción se realizara en sus terrenos.

El funcionario manifestó que espera que el espacio ayude a proyectar la comunidad y motive a más personas a conocerla.

"Que quienes la vean conozcan un poco de la belleza de Tireo y sientan el deseo de visitarnos", dijo al referirse a las fotografías que los visitantes podrán compartir desde el lugar.

Una comunidad con proyectos de desarrollo

En su discurso, el director distrital reconoció que Tireo tiene necesidades y un camino por recorrer como municipio.

"Tenemos muchas necesidades y sabemos que hay un camino largo por recorrer", expresó, al llamar a empresarios, productores, organizaciones y residentes a involucrarse en las iniciativas de desarrollo local.

También planteó la importancia de fortalecer la planificación y la participación comunitaria, y pidió a los habitantes cuidar las instalaciones y mantener limpio el espacio.