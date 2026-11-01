RD recibió 56,330 cruceristas en 15 embarcaciones durante la última semana de octubre

Un crucero atracado en una de las terminales portuarias. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Durante la última semana de octubre un total de 56,330 pasajeros llegaron a la República Dominicana a bordo de 15 cruceros que atracaron en cuatro terminales portuarias, reflejando el movimiento de las operaciones vinculadas al turismo de cruceros en el país.

A través de una nota de prensa, la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) indicó que en la terminal de Cabo Rojo, ubicada en Pedernales, se recibió la llegada de tres embarcaciones: Freedom of the Seas, Norwegian Viva y MSC Poesia.

Mientras que la terminal Taíno Bay, en Puerto Plata, recibió cinco cruceros: NCL Luna, Celebrity Beyond, Scarlet Lady, RCCL Allure y NCL Getaway.

La terminal Amber Cove, también ubicada en Puerto Plata, registró la llegada de seis embarcaciones: Caribbean Princess, Eurodam, Carnival Vista, Carnival Mardi Gras, Carnival Magic y Carnival Celebration.

A este movimiento se sumó la terminal turística de cruceros de La Romana, que el viernes 30 de octubre recibió el Mein Schiff 2, con 2,634 pasajeros a bordo.

Apordom destaca las operaciones

El director ejecutivo de Apordom, Alejandro Campos, destacó que el comportamiento de las operaciones portuarias contribuye al cumplimiento de las proyecciones del sector, que apuntan a superar los tres millones de cruceristas durante 2026.

"Estamos trabajando para que nuestras terminales respondan a las exigencias de una industria cada vez más dinámica, con operaciones eficientes y condiciones adecuadas para recibir a miles de visitantes. El volumen de embarcaciones y pasajeros que estamos recibiendo nos impulsa a continuar elevando la calidad de los servicios portuarios y avanzar hacia las metas que nos hemos trazado para este año", expresó Campos.

Las escalas registradas durante la semana representan un movimiento para las provincias receptoras, donde la llegada de cruceristas dinamiza las excursiones, el transporte, los establecimientos comerciales y otros servicios vinculados a la actividad turística.